|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лис, 2024 23:16
UA написав: Бетон написав:
Ось ось аеропорт відкриють, які забивать вікна?
Час купувать
Брать на все?
а давайте делать всё против шерсти.
как говорил песикот, мухи не могут ошибаться. так давайте выпьем, вернее, брать на все
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3898
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 19 лис, 2024 00:49
Hotab написав:UA
Твой котячий мозк просто не знает
То твой не знает.
Это вообще общее правило вояк: оформляй так, чтоб ей не обломилось.
Я не знаю как это терпят жены… А, Хотя знаю. Аргумент: мы ж стоим в очереди на квартиру от армии, нам нельзя на себя.
Но понятно что основная идея- куй ей если что.
От жлобства одни неудобства.
Тема про военных которые воюют (те которые трактористами - строителями были), а не про профессиональных военных мирного времени.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9026
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1866 раз.
- Подякували: 2290 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 19 лис, 2024 02:00
Бетон написав:
Я отдал в эквиваленте таких панелек - штук 15. тыщ 100 украли. и в петлю не лезу.
Них не понятно.15 квартир отдал?Кому? И ещё 100 тыс у тебя украли?
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1261
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25059
|16728119
|
|
|1374
|5477952
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|56873
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|