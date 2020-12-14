RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12082120831208412085
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:16

  UA написав:
  Бетон написав:Ось ось аеропорт відкриють, які забивать вікна?
Час купувать

Брать на все?

а давайте делать всё против шерсти.
как говорил песикот, мухи не могут ошибаться. так давайте выпьем, вернее, брать на все
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3898
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 00:49

  Hotab написав:UA
Твой котячий мозк просто не знает


То твой не знает.
Это вообще общее правило вояк: оформляй так, чтоб ей не обломилось.
Я не знаю как это терпят жены… А, Хотя знаю. Аргумент: мы ж стоим в очереди на квартиру от армии, нам нельзя на себя.
Но понятно что основная идея- куй ей если что.

От жлобства одни неудобства.
Тема про военных которые воюют (те которые трактористами - строителями были), а не про профессиональных военных мирного времени.
UA
 
Повідомлень: 9026
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2290 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 02:00

  Бетон написав:Я отдал в эквиваленте таких панелек - штук 15. тыщ 100 украли. и в петлю не лезу.


Них не понятно.15 квартир отдал?Кому? И ещё 100 тыс у тебя украли?
посетитель
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12082120831208412085
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2504, 2505, 2506
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25059 16728119
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лис, 2024 12:26
adeges
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5477952
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56873
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.