RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12082120831208412085
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:16

  UA написав:
  Бетон написав:Ось ось аеропорт відкриють, які забивать вікна?
Час купувать

Брать на все?

а давайте делать всё против шерсти.
как говорил песикот, мухи не могут ошибаться. так давайте выпьем, вернее, брать на все
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3901
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 00:49

  Hotab написав:UA
Твой котячий мозк просто не знает


То твой не знает.
Это вообще общее правило вояк: оформляй так, чтоб ей не обломилось.
Я не знаю как это терпят жены… А, Хотя знаю. Аргумент: мы ж стоим в очереди на квартиру от армии, нам нельзя на себя.
Но понятно что основная идея- куй ей если что.

От жлобства одни неудобства.
Тема про военных которые воюют (те которые трактористами - строителями были), а не про профессиональных военных мирного времени.
UA
 
Повідомлень: 9026
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2290 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 02:00

  Бетон написав:Я отдал в эквиваленте таких панелек - штук 15. тыщ 100 украли. и в петлю не лезу.


Них не понятно.15 квартир отдал?Кому? И ещё 100 тыс у тебя украли?
посетитель
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 07:52

  UA написав:Тема про военных которые воюют (те которые трактористами - строителями были), а не про профессиональных военных мирного времени.

«Тєма» однаково актуальна як для «мірного врємєні», так і для мобілізованих. Бо статус УБД надає додаткові переваги як в отриманні житла від МОУ, так і для постановки на облік в місцевих громадах.
Ясно що УБД-ників зараз буде під мільйон, і черга буде фікцією, але в ЗСУ зараз служить чимало тих, хто повернувшись будуть (знову або не знову) в місцевих органах влади, і матимуть доступ до дерибана як землі, так соціального житла.
Хоча я усвідомлюю, що махровому ухилянту , поліцейському пенсу, по вуха оптимізованому по податкам на здачі в оренду , це все важкувато для усвідомлення. Disregard.
Hotab
 
Повідомлень: 13629
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 10:46

  посетитель написав:
  Бетон написав:Я отдал в эквиваленте таких панелек - штук 15. тыщ 100 украли. и в петлю не лезу.


Них не понятно.15 квартир отдал?Кому? И ещё 100 тыс у тебя украли?


"эквивале́нт"
Мужской родкнижное
Нечто равноценное другому, вполне заменяющее его.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3901
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:22

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4574
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1027 раз.
Подякували: 1994 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12082120831208412085
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2504, 2505, 2506
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25059 16728331
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лис, 2024 12:26
adeges
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5477983
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56877
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7006)
19.11.2024 12:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.