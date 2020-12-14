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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лис, 2024 23:16
UA написав: Бетон написав:
Ось ось аеропорт відкриють, які забивать вікна?
Час купувать
Брать на все?
а давайте делать всё против шерсти.
как говорил песикот, мухи не могут ошибаться. так давайте выпьем, вернее, брать на все
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Додано: Вів 19 лис, 2024 00:49
Hotab написав:UA
Твой котячий мозк просто не знает
То твой не знает.
Это вообще общее правило вояк: оформляй так, чтоб ей не обломилось.
Я не знаю как это терпят жены… А, Хотя знаю. Аргумент: мы ж стоим в очереди на квартиру от армии, нам нельзя на себя.
Но понятно что основная идея- куй ей если что.
От жлобства одни неудобства.
Тема про военных которые воюют (те которые трактористами - строителями были), а не про профессиональных военных мирного времени.
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Додано: Вів 19 лис, 2024 02:00
Бетон написав:
Я отдал в эквиваленте таких панелек - штук 15. тыщ 100 украли. и в петлю не лезу.
Них не понятно.15 квартир отдал?Кому? И ещё 100 тыс у тебя украли?
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Додано: Вів 19 лис, 2024 07:52
UA написав:
Тема про военных которые воюют (те которые трактористами - строителями были), а не про профессиональных военных мирного времени.
«Тєма» однаково актуальна як для «мірного врємєні», так і для мобілізованих. Бо статус УБД надає додаткові переваги як в отриманні житла від МОУ, так і для постановки на облік в місцевих громадах.
Ясно що УБД-ників зараз буде під мільйон, і черга буде фікцією, але в ЗСУ зараз служить чимало тих, хто повернувшись будуть (знову або не знову) в місцевих органах влади, і матимуть доступ до дерибана як землі, так соціального житла.
Хоча я усвідомлюю, що махровому ухилянту , поліцейському пенсу, по вуха оптимізованому по податкам на здачі в оренду , це все важкувато для усвідомлення. Disregard.
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Hotab
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Додано: Вів 19 лис, 2024 10:46
посетитель написав: Бетон написав:
Я отдал в эквиваленте таких панелек - штук 15. тыщ 100 украли. и в петлю не лезу.
Них не понятно.15 квартир отдал?Кому? И ещё 100 тыс у тебя украли?
"эквивале́нт"
Мужской родкнижное
Нечто равноценное другому, вполне заменяющее его.
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Бетон
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Додано: Вів 19 лис, 2024 13:22
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Ірина_
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Додано: Вів 19 лис, 2024 16:59
Бетон написав:
Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?
Заважає те, шо не буде там 600, бо Славутич. За 500 можна зняти на Оболонскій набережній біля парку Наталка (не з самим новим ремонтом, але норм).
Ви звідки ціни берете? З оголошень? А я від реальних знайомих, які знімають чи здають
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Sidus
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Додано: Вів 19 лис, 2024 17:33
Sidus написав: Бетон написав:
Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?
Заважає те, шо не буде там 600, бо Славутич. За 500 можна зняти на Оболонскій набережній біля парку Наталка (не з самим новим ремонтом, але норм).
Ви звідки ціни берете? З оголошень? А я від реальних знайомих, які знімають чи здають
В мене особисто в оренді там було три квартири
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Додано: Вів 19 лис, 2024 22:54
Sidus написав: Бетон написав:
Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?
Заважає те, шо не буде там 600, бо Славутич. За 500 можна зняти на Оболонскій набережній біля парку Наталка (не з самим новим ремонтом, але норм).
Ви звідки ціни берете? З оголошень? А я від реальних знайомих, які знімають чи здають
Это сложно понять умом, но у понаехов локация метро Славутич типа престижная.
Оболонская набережная это ретро (не инстаграмно)
Зачем по 600 в Славутиче когда уже за 750-800 можно поискать возле Звериненской непонятно, но такое есть.
Цены Трои и Оболони начали сближается. Беженцы говорят - там панельки и там панельки... почему такая разница в цене?
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UA
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Додано: Вів 19 лис, 2024 23:00
Hotab написав: UA написав:
Тема про военных которые воюют (те которые трактористами - строителями были), а не про профессиональных военных мирного времени.
«Тєма» однаково актуальна як для «мірного врємєні», так і для мобілізованих. Бо статус УБД надає додаткові переваги як в отриманні житла від МОУ, так і для постановки на облік в місцевих громадах.
Ясно що УБД-ників зараз буде під мільйон, і черга буде фікцією, але в ЗСУ зараз служить чимало тих, хто повернувшись будуть (знову або не знову) в місцевих органах влади, і матимуть доступ до дерибана як землі, так соціального житла.
Хоча я усвідомлюю, що махровому ухилянту , поліцейському пенсу, по вуха оптимізованому по податкам на здачі в оренду
, це все важкувато для усвідомлення. Disregard.
Не напоминай про налоги.
Вкатал в листопаде сверх привычного почти 150 000 грн. налогов теперь плохо сплю.
После войны УБД будут в стойло ставить, а не к власти.
Олигархи властью делится не будут.
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