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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12083120841208512086>
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:16

  UA написав:
  Бетон написав:Ось ось аеропорт відкриють, які забивать вікна?
Час купувать

Брать на все?

а давайте делать всё против шерсти.
как говорил песикот, мухи не могут ошибаться. так давайте выпьем, вернее, брать на все
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 00:49

  Hotab написав:UA
Твой котячий мозк просто не знает


То твой не знает.
Это вообще общее правило вояк: оформляй так, чтоб ей не обломилось.
Я не знаю как это терпят жены… А, Хотя знаю. Аргумент: мы ж стоим в очереди на квартиру от армии, нам нельзя на себя.
Но понятно что основная идея- куй ей если что.

От жлобства одни неудобства.
Тема про военных которые воюют (те которые трактористами - строителями были), а не про профессиональных военных мирного времени.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 02:00

  Бетон написав:Я отдал в эквиваленте таких панелек - штук 15. тыщ 100 украли. и в петлю не лезу.


Них не понятно.15 квартир отдал?Кому? И ещё 100 тыс у тебя украли?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 07:52

  UA написав:Тема про военных которые воюют (те которые трактористами - строителями были), а не про профессиональных военных мирного времени.

«Тєма» однаково актуальна як для «мірного врємєні», так і для мобілізованих. Бо статус УБД надає додаткові переваги як в отриманні житла від МОУ, так і для постановки на облік в місцевих громадах.
Ясно що УБД-ників зараз буде під мільйон, і черга буде фікцією, але в ЗСУ зараз служить чимало тих, хто повернувшись будуть (знову або не знову) в місцевих органах влади, і матимуть доступ до дерибана як землі, так соціального житла.
Хоча я усвідомлюю, що махровому ухилянту , поліцейському пенсу, по вуха оптимізованому по податкам на здачі в оренду , це все важкувато для усвідомлення. Disregard.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 10:46

  посетитель написав:
  Бетон написав:Я отдал в эквиваленте таких панелек - штук 15. тыщ 100 украли. и в петлю не лезу.


Них не понятно.15 квартир отдал?Кому? И ещё 100 тыс у тебя украли?


"эквивале́нт"
Мужской родкнижное
Нечто равноценное другому, вполне заменяющее его.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:22

Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 16:59

  Бетон написав:Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?

Заважає те, шо не буде там 600, бо Славутич. За 500 можна зняти на Оболонскій набережній біля парку Наталка (не з самим новим ремонтом, але норм).
Ви звідки ціни берете? З оголошень? А я від реальних знайомих, які знімають чи здають
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 17:33

  Sidus написав:
  Бетон написав:Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?

Заважає те, шо не буде там 600, бо Славутич. За 500 можна зняти на Оболонскій набережній біля парку Наталка (не з самим новим ремонтом, але норм).
Ви звідки ціни берете? З оголошень? А я від реальних знайомих, які знімають чи здають

В мене особисто в оренді там було три квартири
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 22:54

  Sidus написав:
  Бетон написав:Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?

Заважає те, шо не буде там 600, бо Славутич. За 500 можна зняти на Оболонскій набережній біля парку Наталка (не з самим новим ремонтом, але норм).
Ви звідки ціни берете? З оголошень? А я від реальних знайомих, які знімають чи здають

Это сложно понять умом, но у понаехов локация метро Славутич типа престижная.
Оболонская набережная это ретро (не инстаграмно)
Зачем по 600 в Славутиче когда уже за 750-800 можно поискать возле Звериненской непонятно, но такое есть.
Цены Трои и Оболони начали сближается. Беженцы говорят - там панельки и там панельки... почему такая разница в цене?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 23:00

  Hotab написав:
  UA написав:Тема про военных которые воюют (те которые трактористами - строителями были), а не про профессиональных военных мирного времени.

«Тєма» однаково актуальна як для «мірного врємєні», так і для мобілізованих. Бо статус УБД надає додаткові переваги як в отриманні житла від МОУ, так і для постановки на облік в місцевих громадах.
Ясно що УБД-ників зараз буде під мільйон, і черга буде фікцією, але в ЗСУ зараз служить чимало тих, хто повернувшись будуть (знову або не знову) в місцевих органах влади, і матимуть доступ до дерибана як землі, так соціального житла.
Хоча я усвідомлюю, що махровому ухилянту , поліцейському пенсу, по вуха оптимізованому по податкам на здачі в оренду , це все важкувато для усвідомлення. Disregard.

Не напоминай про налоги.
Вкатал в листопаде сверх привычного почти 150 000 грн. налогов теперь плохо сплю.
После войны УБД будут в стойло ставить, а не к власти.
Олигархи властью делится не будут.
UA
 
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