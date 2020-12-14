Додано: Сер 20 лис, 2024 00:00



После войны УБД будут в стойло ставить, а не к власти.

Олигархи властью делится не будут.





Не болтай ерундой. Я тебе о «власти» уровня горсовет, райсовет (в городе), ну и Киеврада (как без нее).Вся эта публика хорошо в 2015+ годах юзала свои УБД для выборов/перевыборов. А занимая должности в местных органах, первыми получала «положенные!» Земля под гараж, земля под дачу, земля под застройку. В хороших локациях. Потом естественно продавали. Ну а остальным - земля на заливном луге у болота , в 15 км от города.Потому (возвращаясь к началу разговора), воину ни с какой стороны не выгодно оформить хату на себя. И с женой делить, если что. И не дадут нашару получить.На счет «будут в стойло ставить».. Кто? Ты кого-то можешь поставить? Ну вот и успишный успих все кому-то угрожает. Но только стращает кем-то другим. Сам он «кицю догляда», ему некогда.