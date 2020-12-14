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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12083120841208512086
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 00:00

UA

После войны УБД будут в стойло ставить, а не к власти.
Олигархи властью делится не будут.


Не болтай ерундой. Я тебе о «власти» уровня горсовет, райсовет (в городе), ну и Киеврада (как без нее).
Вся эта публика хорошо в 2015+ годах юзала свои УБД для выборов/перевыборов. А занимая должности в местных органах, первыми получала «положенные!» Земля под гараж, земля под дачу, земля под застройку. В хороших локациях. Потом естественно продавали. Ну а остальным - земля на заливном луге у болота , в 15 км от города.
Потому (возвращаясь к началу разговора), воину ни с какой стороны не выгодно оформить хату на себя. И с женой делить, если что. И не дадут нашару получить.
На счет «будут в стойло ставить».. Кто? Ты кого-то можешь поставить? Ну вот и успишный успих все кому-то угрожает. Но только стращает кем-то другим. Сам он «кицю догляда», ему некогда.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 00:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

интересно тогда, кто больший враг для воина. судя по риторике, ответ неоднозначен
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 13:01

  Hotab написав:На счет «будут в стойло ставить».. Кто?

много кто, все будет гораздо сложнее чем ты можешь себе представить
Феодал
 
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  #<1 ... 12083120841208512086
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