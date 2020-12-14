Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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После войны УБД будут в стойло ставить, а не к власти. Олигархи властью делится не будут.
Не болтай ерундой. Я тебе о «власти» уровня горсовет, райсовет (в городе), ну и Киеврада (как без нее). Вся эта публика хорошо в 2015+ годах юзала свои УБД для выборов/перевыборов. А занимая должности в местных органах, первыми получала «положенные!» Земля под гараж, земля под дачу, земля под застройку. В хороших локациях. Потом естественно продавали. Ну а остальным - земля на заливном луге у болота , в 15 км от города. Потому (возвращаясь к началу разговора), воину ни с какой стороны не выгодно оформить хату на себя. И с женой делить, если что. И не дадут нашару получить. На счет «будут в стойло ставить».. Кто? Ты кого-то можешь поставить? Ну вот и успишный успих все кому-то угрожает. Но только стращает кем-то другим. Сам он «кицю догляда», ему некогда.
Девелоперська компанія UDP Андрія Іванова і Василя Хмельницького заморозила до кінця війни будівництво житлового кварталу на місці колишнього заводу «Більшовик» у Києві. Про це в коментарі Delo.ua повідомив віце-президент з розвитку інноваційних парків UDP Віталій Мельник.
«Наразі проєкт в заморозці, тому що він потребує зовсім іншого інвестиційного клімату. Коли війна, кого він зацікавить? Підготовку проєкту поставили на паузу», — наголосив представник UDP.
Раніше UDP, яка в консорціумі з A Development викупила завод, анонсувала будівництво комфортного бізнес-житлового району із парковою зоною та сучасним простором. Зазначалось також, що час реалізації таких масштабних проєктів складає 10–15 років.
Наразі, за словами Віталія Мельника, UDP зосередилась на реалізації інноваційного парку UNIT.City. До війни компанія планувала його завершити за 10–12 років.