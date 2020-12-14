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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12083120841208512086
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 00:00

UA

После войны УБД будут в стойло ставить, а не к власти.
Олигархи властью делится не будут.


Не болтай ерундой. Я тебе о «власти» уровня горсовет, райсовет (в городе), ну и Киеврада (как без нее).
Вся эта публика хорошо в 2015+ годах юзала свои УБД для выборов/перевыборов. А занимая должности в местных органах, первыми получала «положенные!» Земля под гараж, земля под дачу, земля под застройку. В хороших локациях. Потом естественно продавали. Ну а остальным - земля на заливном луге у болота , в 15 км от города.
Потому (возвращаясь к началу разговора), воину ни с какой стороны не выгодно оформить хату на себя. И с женой делить, если что. И не дадут нашару получить.
На счет «будут в стойло ставить».. Кто? Ты кого-то можешь поставить? Ну вот и успишный успих все кому-то угрожает. Но только стращает кем-то другим. Сам он «кицю догляда», ему некогда.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 00:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

интересно тогда, кто больший враг для воина. судя по риторике, ответ неоднозначен
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 15:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Девелоперська компанія UDP Андрія Іванова і Василя Хмельницького заморозила до кінця війни будівництво житлового кварталу на місці колишнього заводу «Більшовик» у Києві. Про це в коментарі Delo.ua повідомив віце-президент з розвитку інноваційних парків UDP Віталій Мельник.

«Наразі проєкт в заморозці, тому що він потребує зовсім іншого інвестиційного клімату. Коли війна, кого він зацікавить? Підготовку проєкту поставили на паузу», — наголосив представник UDP.

Раніше UDP, яка в консорціумі з A Development викупила завод, анонсувала будівництво комфортного бізнес-житлового району із парковою зоною та сучасним простором. Зазначалось також, що час реалізації таких масштабних проєктів складає 10–15 років.

Наразі, за словами Віталія Мельника, UDP зосередилась на реалізації інноваційного парку UNIT.City. До війни компанія планувала його завершити за 10–12 років.

https://3m2.ua/news/budivnycztvo-novogo ... 8xb_itCv7w
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 20 лис, 2024 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:02

  kingkongovets написав:Девелоперська компанія UDP Андрія Іванова і Василя Хмельницького заморозила до кінця війни будівництво житлового кварталу на місці колишнього заводу «Більшовик» у Києві. Про це в коментарі Delo.ua повідомив віце-президент з розвитку інноваційних парків UDP Віталій Мельник.

«Наразі проєкт в заморозці, тому що він потребує зовсім іншого інвестиційного клімату. Коли війна, кого він зацікавить? Підготовку проєкту поставили на паузу», — наголосив представник UDP.

Раніше UDP, яка в консорціумі з A Development викупила завод, анонсувала будівництво комфортного бізнес-житлового району із парковою зоною та сучасним простором. Зазначалось також, що час реалізації таких масштабних проєктів складає 10–15 років.

Наразі, за словами Віталія Мельника, UDP зосередилась на реалізації інноваційного парку UNIT.City. До війни компанія планувала його завершити за 10–12 років.

https://3m2.ua/news/budivnycztvo-novogo ... 8xb_itCv7w

A Development в мене має низькій рейтинг.
Стрьомні вони.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

«На завершальних стадіях перебуває будівництво тунелю під залізницею, який з'єднає Подільський мостовий перехід з житловим масивом Троєщина. Для повноцінного завершення робіт необхідно ще забетонувати стіни тунелю, закінчити влаштування підпірних стінок та виконати супутні роботи. Рух буде відкрито з Троєщини, де трамваї з’єднуються з електричкою. Туди курсуватимуть мінімум два транзитні автобусні маршрути. Автобуси забиратимуть пасажирів з кінцевої зупинки трамвая та електрички та доїжджатимуть на Поділ через міст. Також планується дозволити рух мостом приватному траспорту»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 00:41

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  Sidus написав:Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?


напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?

Это второй вопрос. Вопрос №1 где бы сейчас был рынок если бы победила Камала Харис. Но и победа Трампа, мне кажется, уже перекуплена. Ведь судя по всему впереди нас ждут торговые войны между США и всеми остальными. Совсем не самый благоприятный фон для дальнейшего роста фондового рынка.

з прогнозом буде як гондолами на каналах Рубалsky, та квіточкою з прихованим плінтусом що не жовкне і не відвалюється ...
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ринок стоїть мертво.
Є оселя додихає, практично зупинена
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:34

  Бетон написав:Ринок стоїть мертво.
Є оселя додихає, практично зупинена


долго стоять не сможет.
людям надо где то жить, аренда стремительно растет
Олежан
 
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