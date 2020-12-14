Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Девелоперська компанія UDP Андрія Іванова і Василя Хмельницького заморозила до кінця війни будівництво житлового кварталу на місці колишнього заводу «Більшовик» у Києві. Про це в коментарі Delo.ua повідомив віце-президент з розвитку інноваційних парків UDP Віталій Мельник.
«Наразі проєкт в заморозці, тому що він потребує зовсім іншого інвестиційного клімату. Коли війна, кого він зацікавить? Підготовку проєкту поставили на паузу», — наголосив представник UDP.
Раніше UDP, яка в консорціумі з A Development викупила завод, анонсувала будівництво комфортного бізнес-житлового району із парковою зоною та сучасним простором. Зазначалось також, що час реалізації таких масштабних проєктів складає 10–15 років.
Наразі, за словами Віталія Мельника, UDP зосередилась на реалізації інноваційного парку UNIT.City. До війни компанія планувала його завершити за 10–12 років.
kingkongovets написав:Девелоперська компанія UDP Андрія Іванова і Василя Хмельницького заморозила до кінця війни будівництво житлового кварталу на місці колишнього заводу «Більшовик» у Києві. Про це в коментарі Delo.ua повідомив віце-президент з розвитку інноваційних парків UDP Віталій Мельник.
«Наразі проєкт в заморозці, тому що він потребує зовсім іншого інвестиційного клімату. Коли війна, кого він зацікавить? Підготовку проєкту поставили на паузу», — наголосив представник UDP.
Раніше UDP, яка в консорціумі з A Development викупила завод, анонсувала будівництво комфортного бізнес-житлового району із парковою зоною та сучасним простором. Зазначалось також, що час реалізації таких масштабних проєктів складає 10–15 років.
Наразі, за словами Віталія Мельника, UDP зосередилась на реалізації інноваційного парку UNIT.City. До війни компанія планувала його завершити за 10–12 років.
«На завершальних стадіях перебуває будівництво тунелю під залізницею, який з'єднає Подільський мостовий перехід з житловим масивом Троєщина. Для повноцінного завершення робіт необхідно ще забетонувати стіни тунелю, закінчити влаштування підпірних стінок та виконати супутні роботи. Рух буде відкрито з Троєщини, де трамваї з’єднуються з електричкою. Туди курсуватимуть мінімум два транзитні автобусні маршрути. Автобуси забиратимуть пасажирів з кінцевої зупинки трамвая та електрички та доїжджатимуть на Поділ через міст. Також планується дозволити рух мостом приватному траспорту»
Sidus написав:Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?
напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?
Это второй вопрос. Вопрос №1 где бы сейчас был рынок если бы победила Камала Харис. Но и победа Трампа, мне кажется, уже перекуплена. Ведь судя по всему впереди нас ждут торговые войны между США и всеми остальными. Совсем не самый благоприятный фон для дальнейшего роста фондового рынка.
з прогнозом буде як гондолами на каналах Рубалsky, та квіточкою з прихованим плінтусом що не жовкне і не відвалюється ...
Бетон написав:Ринок стоїть мертво. Є оселя додихає, практично зупинена
Редкие вдовы получившие похоронки, а не справки что пропал без вести засевают РН деньгами. Покупают квартиры с новым ремонтом, потом ремонт под перфоратор, потом новый ремонт. На вопрос- А зачем перплачивали за квартиру с ремонтом, если под ремонт квартир валом? Пожимают плечами - Мне она понравилась, а потом я поняла что это уже не модно...