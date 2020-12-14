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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лис, 2024 14:18
UA написав: Бетон написав:
Ринок стоїть мертво.
Є оселя додихає, практично зупинена
Редкие вдовы получившие похоронки, а не справки что пропал без вести засевают РН деньгами.
Покупают квартиры с новым ремонтом, потом ремонт под перфоратор, потом новый ремонт.
На вопрос- А зачем перплачивали за квартиру с ремонтом, если под ремонт квартир валом?
Пожимают плечами - Мне она понравилась, а потом я поняла что это уже не модно...
прийшли подруги, позавидували і обісра
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Додано: Чет 21 лис, 2024 14:32
UA написав:
Редкие вдовы получившие похоронки, а не справки что пропал без вести засевают РН деньгами.
Покупают квартиры с новым ремонтом, потом ремонт под перфоратор, потом новый ремонт.
На вопрос- А зачем перплачивали за квартиру с ремонтом, если под ремонт квартир валом?
Пожимают плечами - Мне она понравилась, а потом я поняла что это уже не модно...
Сарказм или в жизни такое встретили ?
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Додано: Чет 21 лис, 2024 15:03
UA написав: Бетон написав:
Ринок стоїть мертво.
Є оселя додихає, практично зупинена
Редкие вдовы получившие похоронки, а не справки что пропал без вести засевают РН деньгами.
Покупают квартиры с новым ремонтом, потом ремонт под перфоратор, потом новый ремонт.
На вопрос- А зачем перплачивали за квартиру с ремонтом
, если под ремонт квартир валом?
Пожимают плечами - Мне она понравилась, а потом я поняла что это уже не модно...
Рискну предположить, что с ремонтом проще и можно уже заезжать или сдавать в аренду.
А вот без - это искать рабочих, которых очень мало из-за мобилизации, а те что есть или рукожопы или заняты, а цены на работы уже почит европейские. Асортимент материалов - жутко бедный, а цены на материалы в виду дорогой логистики и девальвации - космос. То есть ремонт это дорого, хлопотно и затратно по времени (а время как ивестно деньги).
Ничего не упустил?
Единственное оправдание купить без ремонта - купить для себя и ремонт под себя.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 15:07
Олежан написав: Бетон написав:
Ринок стоїть мертво.
Є оселя додихає, практично зупинена
долго стоять не сможет.
людям надо где то жить, аренда стремительно растет
Это ничего не меняет, поэтому и аренда растет, что купить никто не может. Поэтому для рынка продаж это скорее минус, денег то у народа только меньше стает (не считая властьпридержащих и околовластных элит)
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Додано: Чет 21 лис, 2024 15:32
Sidus написав: UA написав: Бетон написав:
Ринок стоїть мертво.
Є оселя додихає, практично зупинена
Редкие вдовы получившие похоронки, а не справки что пропал без вести засевают РН деньгами.
Покупают квартиры с новым ремонтом, потом ремонт под перфоратор, потом новый ремонт.
На вопрос- А зачем перплачивали за квартиру с ремонтом
, если под ремонт квартир валом?
Пожимают плечами - Мне она понравилась, а потом я поняла что это уже не модно...
Рискну предположить, что с ремонтом проще и можно уже заезжать или сдавать в аренду.
А вот без - это искать рабочих, которых очень мало из-за мобилизации, а те что есть или рукожопы или заняты, а цены на работы уже почит европейские. Асортимент материалов - жутко бедный, а цены на материалы в виду дорогой логистики и девальвации - космос. То есть ремонт это дорого, хлопотно и затратно по времени (а время как ивестно деньги).
Ничего не упустил?
Единственное оправдание купить без ремонта - купить для себя и ремонт под себя.
Всё правильно
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Бетон
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