Додано: Чет 21 лис, 2024 21:04

Ну не знаю как меньше или больше, но вот если послушать реэлторов в Киеве, то все довольно не плохо. Вот например по одному объявлению спрашиваю, а почему так долго продается (висит уже год объявление), ответ, так выходили с большей стоимостью, а сейчас немного сбавили. Предлагаю свою цену, а мне в ответ, что в этом районе таких цен не бывает, хотя на параллельной улице есть цена которую предлагаю я. И похожих примеров у меня достаточно, а вот когда просишь, что бы на просмотре был хозяин квартиры, так сразу нет, боятся наверное чего то или хз.