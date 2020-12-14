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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12084120851208612087
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:18

  UA написав:
  Бетон написав:Ринок стоїть мертво.
Є оселя додихає, практично зупинена

Редкие вдовы получившие похоронки, а не справки что пропал без вести засевают РН деньгами.
Покупают квартиры с новым ремонтом, потом ремонт под перфоратор, потом новый ремонт.
На вопрос- А зачем перплачивали за квартиру с ремонтом, если под ремонт квартир валом?
Пожимают плечами - Мне она понравилась, а потом я поняла что это уже не модно...

прийшли подруги, позавидували і обісра
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:32

  UA написав:Редкие вдовы получившие похоронки, а не справки что пропал без вести засевают РН деньгами.
Покупают квартиры с новым ремонтом, потом ремонт под перфоратор, потом новый ремонт.
На вопрос- А зачем перплачивали за квартиру с ремонтом, если под ремонт квартир валом?
Пожимают плечами - Мне она понравилась, а потом я поняла что это уже не модно...

Сарказм или в жизни такое встретили ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 15:03

  UA написав:
  Бетон написав:Ринок стоїть мертво.
Є оселя додихає, практично зупинена

Редкие вдовы получившие похоронки, а не справки что пропал без вести засевают РН деньгами.
Покупают квартиры с новым ремонтом, потом ремонт под перфоратор, потом новый ремонт.
На вопрос- А зачем перплачивали за квартиру с ремонтом, если под ремонт квартир валом?
Пожимают плечами - Мне она понравилась, а потом я поняла что это уже не модно...

Рискну предположить, что с ремонтом проще и можно уже заезжать или сдавать в аренду.
А вот без - это искать рабочих, которых очень мало из-за мобилизации, а те что есть или рукожопы или заняты, а цены на работы уже почит европейские. Асортимент материалов - жутко бедный, а цены на материалы в виду дорогой логистики и девальвации - космос. То есть ремонт это дорого, хлопотно и затратно по времени (а время как ивестно деньги).
Ничего не упустил?

Единственное оправдание купить без ремонта - купить для себя и ремонт под себя.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 15:07

  Олежан написав:
  Бетон написав:Ринок стоїть мертво.
Є оселя додихає, практично зупинена


долго стоять не сможет.
людям надо где то жить, аренда стремительно растет

Это ничего не меняет, поэтому и аренда растет, что купить никто не может. Поэтому для рынка продаж это скорее минус, денег то у народа только меньше стает (не считая властьпридержащих и околовластных элит)
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 15:32

  Sidus написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Ринок стоїть мертво.
Є оселя додихає, практично зупинена

Редкие вдовы получившие похоронки, а не справки что пропал без вести засевают РН деньгами.
Покупают квартиры с новым ремонтом, потом ремонт под перфоратор, потом новый ремонт.
На вопрос- А зачем перплачивали за квартиру с ремонтом, если под ремонт квартир валом?
Пожимают плечами - Мне она понравилась, а потом я поняла что это уже не модно...

Рискну предположить, что с ремонтом проще и можно уже заезжать или сдавать в аренду.
А вот без - это искать рабочих, которых очень мало из-за мобилизации, а те что есть или рукожопы или заняты, а цены на работы уже почит европейские. Асортимент материалов - жутко бедный, а цены на материалы в виду дорогой логистики и девальвации - космос. То есть ремонт это дорого, хлопотно и затратно по времени (а время как ивестно деньги).
Ничего не упустил?

Единственное оправдание купить без ремонта - купить для себя и ремонт под себя.

Всё правильно
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:43

  Sidus написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Ринок стоїть мертво.
Є оселя додихає, практично зупинена

Редкие вдовы получившие похоронки, а не справки что пропал без вести засевают РН деньгами.
Покупают квартиры с новым ремонтом, потом ремонт под перфоратор, потом новый ремонт.
На вопрос- А зачем перплачивали за квартиру с ремонтом, если под ремонт квартир валом?
Пожимают плечами - Мне она понравилась, а потом я поняла что это уже не модно...

Рискну предположить, что с ремонтом проще и можно уже заезжать или сдавать в аренду.
А вот без - это искать рабочих, которых очень мало из-за мобилизации, а те что есть или рукожопы или заняты, а цены на работы уже почит европейские. Асортимент материалов - жутко бедный, а цены на материалы в виду дорогой логистики и девальвации - космос. То есть ремонт это дорого, хлопотно и затратно по времени (а время как ивестно деньги).
Ничего не упустил?

Единственное оправдание купить без ремонта - купить для себя и ремонт под себя.

Европа большая.
Цены мастеров в Киеве, на вполне себе уровне Чехии или Восточных земель Германии.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:55

  vladimir07 написав:
  UA написав:Редкие вдовы получившие похоронки, а не справки что пропал без вести засевают РН деньгами.
Покупают квартиры с новым ремонтом, потом ремонт под перфоратор, потом новый ремонт.
На вопрос- А зачем перплачивали за квартиру с ремонтом, если под ремонт квартир валом?
Пожимают плечами - Мне она понравилась, а потом я поняла что это уже не модно...

Сарказм или в жизни такое встретили ?

Наблюдения.
Ещё пример.
Та же категория делает ремонт под аренду, с перспективой что в квартира достанется ребенку.
Мадам заказывает царь - балкон, меняет окна на Комерлинг 82 или 87 мм, меняет везде стяжку и... оставляет старую электропроводку, расстановку мебели, техники рисует мастеру по самому странному и неудобному варианту.
Бойлер висит на кухне вместе со стиральной на алюминиевой проводе (40 лет) 2,5 кв. Автомат - пробка нажимная.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:18

  UA написав:
  vladimir07 написав:
  UA написав:Редкие вдовы получившие похоронки, а не справки что пропал без вести засевают РН деньгами.
Покупают квартиры с новым ремонтом, потом ремонт под перфоратор, потом новый ремонт.
На вопрос- А зачем перплачивали за квартиру с ремонтом, если под ремонт квартир валом?
Пожимают плечами - Мне она понравилась, а потом я поняла что это уже не модно...

Сарказм или в жизни такое встретили ?

Наблюдения.
Ещё пример.
Та же категория делает ремонт под аренду, с перспективой что в квартира достанется ребенку.
Мадам заказывает царь - балкон, меняет окна на Комерлинг 82 или 87 мм, меняет везде стяжку и... оставляет старую электропроводку, расстановку мебели, техники рисует мастеру по самому странному и неудобному варианту.
Бойлер висит на кухне вместе со стиральной на алюминиевой проводе (40 лет) 2,5 кв. Автомат - пробка нажимная.

В мене від цього модного інтер'єра починається панічна атака
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 23:08

І я так кажу: краще 300-500К вмотивованих, ніж 1,5лями пофіг

https://youtube.com/shorts/jiTGFNSY1Z0? ... T5z1oQHCST
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  #<1 ... 12084120851208612087
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