Додано: Чет 21 лис, 2024 15:03

UA написав: Бетон написав: Ринок стоїть мертво.

Є оселя додихає, практично зупинена Ринок стоїть мертво.Є оселя додихає, практично зупинена

Редкие вдовы получившие похоронки, а не справки что пропал без вести засевают РН деньгами.

Покупают квартиры с новым ремонтом, потом ремонт под перфоратор, потом новый ремонт.

На вопрос- А зачем перплачивали за квартиру с ремонтом, если под ремонт квартир валом?

Пожимают плечами - Мне она понравилась, а потом я поняла что это уже не модно... Редкие вдовы получившие похоронки, а не справки что пропал без вести засевают РН деньгами.Покупают квартиры с новым ремонтом, потом ремонт под перфоратор, потом новый ремонт.На вопрос-, если под ремонт квартир валом?Пожимают плечами - Мне она понравилась, а потом я поняла что это уже не модно...

Рискну предположить, что с ремонтом проще и можно уже заезжать или сдавать в аренду.А вот без - это искать рабочих, которых очень мало из-за мобилизации, а те что есть или рукожопы или заняты, а цены на работы уже почит европейские. Асортимент материалов - жутко бедный, а цены на материалы в виду дорогой логистики и девальвации - космос. То есть ремонт это дорого, хлопотно и затратно по времени (а время как ивестно деньги).Ничего не упустил?Единственное оправдание купить без ремонта - купить для себя и ремонт под себя.