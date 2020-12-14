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Додано: Суб 23 лис, 2024 12:07
Додано: Суб 23 лис, 2024 12:54
А що там було нагадайте будь ласка.
На моє спостереження цегляний будинок з зовнішнім утепленням ідеальний варінт.
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра.
Свої квартири вибирав за цим критерієм.
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