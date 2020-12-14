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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12085120861208712088
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:07

  UA написав:Модератор видалив спостереження Бетона (дипломованого будівельника з практичним досвідом) про теплоізоляцію в різних типах будинків.

На мою думку, це було найкорисніше повідомлення на цій гілці в 2024 році.

Так. Ваш повідомлення еайкорисніше
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:54

  UA написав:Модератор видалив спостереження Бетона (дипломованого будівельника з практичним досвідом) про теплоізоляцію в різних типах будинків.

На мою думку, це було найкорисніше повідомлення на цій гілці в 2024 році.


А що там було нагадайте будь ласка.
На моє спостереження цегляний будинок з зовнішнім утепленням ідеальний варінт.
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра.
Свої квартири вибирав за цим критерієм.
Хомякоид
 
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