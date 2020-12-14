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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лис, 2024 13:42
Хомякоид написав: UA написав:
Модератор видалив спостереження Бетона (дипломованого будівельника з практичним досвідом) про теплоізоляцію в різних типах будинків.
На мою думку, це було найкорисніше повідомлення на цій гілці в 2024 році.
А що там було нагадайте будь ласка.
На моє спостереження цегляний будинок з зовнішнім утепленням ідеальний варінт.
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра.
Свої квартири вибирав за цим критерієм.
Так сейчас строят ещё?
Что то малоэтажное и в виннмцкой области?
Хоть у нас есть подобные позднесоветские дома по такой схеме построенные - не могу сказать что они идеальны по теплосохранению
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Додано: Суб 23 лис, 2024 13:44
Хомякоид написав: UA написав:
Модератор видалив спостереження Бетона (дипломованого будівельника з практичним досвідом) про теплоізоляцію в різних типах будинків.
На мою думку, це було найкорисніше повідомлення на цій гілці в 2024 році.
А що там було нагадайте будь ласка.
На моє спостереження цегляний будинок з зовнішнім утепленням ідеальний варінт.
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра.
Свої квартири вибирав за цим критерієм.
Дякую колего.
З точки зору теплоізоляції, так.
Але цей тип конструктиву виконаний по збірній системі - зі збірними плитами перекриття. Як наприклад, жк старокиївський. А в наш час все таки монолітна система безпечніше. Імхо, та то дрібниці
Я писав, що дірки на всю стіну заповнені вікнами це великі втрати тепла. А ще й тулять вент фасад, а ще й керамічний пустотілий блок. Французький квартал і "іже з ними " просто попутали південь Франції з Києвом)
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Додано: Суб 23 лис, 2024 14:03
так влітку його теж охолодити проблема, ще й звукоізоляція відсутна взагалі - я саме про ФК2
а про доречність в нашому кліматі панорамних вікон і сумнівну якість вентфасадів я пишу з самого початку
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Додано: Суб 23 лис, 2024 14:56
Бетон написав: Хомякоид написав: UA написав:
Модератор видалив спостереження Бетона (дипломованого будівельника з практичним досвідом) про теплоізоляцію в різних типах будинків.
На мою думку, це було найкорисніше повідомлення на цій гілці в 2024 році.
А що там було нагадайте будь ласка.
На моє спостереження цегляний будинок з зовнішнім утепленням ідеальний варінт.
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра.
Свої квартири вибирав за цим критерієм.
Дякую колего.
З точки зору теплоізоляції, так.
Але цей тип конструктиву виконаний по збірній системі - зі збірними плитами перекриття. Як наприклад, жк старокиївський. А в наш час все таки монолітна система безпечніше. Імхо, та то дрібниці
Я писав, що дірки на всю стіну заповнені вікнами це великі втрати тепла. А ще й тулять вент фасад, а ще й керамічний пустотілий блок. Французький квартал і "іже з ними " просто попутали південь Франції з Києвом)
Ну монолітно-каркасний з заповненням 2нф-ом і мокрим утепленим фасадом ще поки не рідкість.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 17:36
Хомякоид написав: UA написав:
Модератор видалив спостереження Бетона (дипломованого будівельника з практичним досвідом) про теплоізоляцію в різних типах будинків.
На мою думку, це було найкорисніше повідомлення на цій гілці в 2024 році.
А що там було нагадайте будь ласка.
На моє спостереження цегляний будинок з зовнішнім утепленням ідеальний варінт.
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра.
Свої квартири вибирав за цим критерієм.
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра. - це хіба в Польщі, напр. міжвоєнні будинки
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Додано: Суб 23 лис, 2024 17:50
flyman написав:
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра. - це хіба в Польщі, напр. міжвоєнні будинки
Київміськбуд такі будував у жирні нульові та початок десятих
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Додано: Суб 23 лис, 2024 18:13
flyman написав: Хомякоид написав: UA написав:
Модератор видалив спостереження Бетона (дипломованого будівельника з практичним досвідом) про теплоізоляцію в різних типах будинків.
На мою думку, це було найкорисніше повідомлення на цій гілці в 2024 році.
А що там було нагадайте будь ласка.
На моє спостереження цегляний будинок з зовнішнім утепленням ідеальний варінт.
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра.
Свої квартири вибирав за цим критерієм.
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра. - це хіба в Польщі, напр. міжвоєнні будинки
В Чабанах 60 см. цегляна стіна з зовнішнім утепленням.
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