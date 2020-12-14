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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12085120861208712088
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:42

  Хомякоид написав:
  UA написав:Модератор видалив спостереження Бетона (дипломованого будівельника з практичним досвідом) про теплоізоляцію в різних типах будинків.

На мою думку, це було найкорисніше повідомлення на цій гілці в 2024 році.


А що там було нагадайте будь ласка.
На моє спостереження цегляний будинок з зовнішнім утепленням ідеальний варінт.
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра.
Свої квартири вибирав за цим критерієм.

Так сейчас строят ещё?
Что то малоэтажное и в виннмцкой области?
Хоть у нас есть подобные позднесоветские дома по такой схеме построенные - не могу сказать что они идеальны по теплосохранению
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:44

  Хомякоид написав:
  UA написав:Модератор видалив спостереження Бетона (дипломованого будівельника з практичним досвідом) про теплоізоляцію в різних типах будинків.

На мою думку, це було найкорисніше повідомлення на цій гілці в 2024 році.


А що там було нагадайте будь ласка.
На моє спостереження цегляний будинок з зовнішнім утепленням ідеальний варінт.
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра.
Свої квартири вибирав за цим критерієм.

Дякую колего.
З точки зору теплоізоляції, так.
Але цей тип конструктиву виконаний по збірній системі - зі збірними плитами перекриття. Як наприклад, жк старокиївський. А в наш час все таки монолітна система безпечніше. Імхо, та то дрібниці

Я писав, що дірки на всю стіну заповнені вікнами це великі втрати тепла. А ще й тулять вент фасад, а ще й керамічний пустотілий блок. Французький квартал і "іже з ними " просто попутали південь Франції з Києвом)
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

так влітку його теж охолодити проблема, ще й звукоізоляція відсутна взагалі - я саме про ФК2

а про доречність в нашому кліматі панорамних вікон і сумнівну якість вентфасадів я пишу з самого початку
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:56

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:
  UA написав:Модератор видалив спостереження Бетона (дипломованого будівельника з практичним досвідом) про теплоізоляцію в різних типах будинків.

На мою думку, це було найкорисніше повідомлення на цій гілці в 2024 році.


А що там було нагадайте будь ласка.
На моє спостереження цегляний будинок з зовнішнім утепленням ідеальний варінт.
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра.
Свої квартири вибирав за цим критерієм.

Дякую колего.
З точки зору теплоізоляції, так.
Але цей тип конструктиву виконаний по збірній системі - зі збірними плитами перекриття. Як наприклад, жк старокиївський. А в наш час все таки монолітна система безпечніше. Імхо, та то дрібниці

Я писав, що дірки на всю стіну заповнені вікнами це великі втрати тепла. А ще й тулять вент фасад, а ще й керамічний пустотілий блок. Французький квартал і "іже з ними " просто попутали південь Франції з Києвом)

Ну монолітно-каркасний з заповненням 2нф-ом і мокрим утепленим фасадом ще поки не рідкість.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 17:36

  Хомякоид написав:
  UA написав:Модератор видалив спостереження Бетона (дипломованого будівельника з практичним досвідом) про теплоізоляцію в різних типах будинків.

На мою думку, це було найкорисніше повідомлення на цій гілці в 2024 році.


А що там було нагадайте будь ласка.
На моє спостереження цегляний будинок з зовнішнім утепленням ідеальний варінт.
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра.
Свої квартири вибирав за цим критерієм.

Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра. - це хіба в Польщі, напр. міжвоєнні будинки
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 17:50

  flyman написав:Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра. - це хіба в Польщі, напр. міжвоєнні будинки

Київміськбуд такі будував у жирні нульові та початок десятих
The_Rebel
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2
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 18:13

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  UA написав:Модератор видалив спостереження Бетона (дипломованого будівельника з практичним досвідом) про теплоізоляцію в різних типах будинків.

На мою думку, це було найкорисніше повідомлення на цій гілці в 2024 році.


А що там було нагадайте будь ласка.
На моє спостереження цегляний будинок з зовнішнім утепленням ідеальний варінт.
Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра.
Свої квартири вибирав за цим критерієм.

Цегляні несучі стіни, з товщиною від пів метра. - це хіба в Польщі, напр. міжвоєнні будинки


В Чабанах 60 см. цегляна стіна з зовнішнім утепленням.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 19:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну тогда можно подымать цену если и в хате при прикрученном входе ЦО жара под 25, и счёт вменяемый за это ЦО
Сколько там в январе в морозы выходит и за сколько метров?
барабашов
 
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  #<1 ... 12085120861208712088
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