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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лис, 2024 21:19
Хомякоид
Так там какая разводка, советская или горизонтальная?
Оплата только по тарифу от города за метр, или есть счётчик на дом и разбивают по метражу?
В плане - ну скроишь так гривен 500 на отоплении в январе - 2/3 тысячи от этого ж не приклеишь при пересдаче?
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барабашов
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Додано: Нед 24 лис, 2024 07:53
барабашов написав:Хомякоид
Так там какая разводка, советская или горизонтальная?
Оплата только по тарифу от города за метр, или есть счётчик на дом и разбивают по метражу?
В плане - ну скроишь так гривен 500 на отоплении в январе - 2/3 тысячи от этого ж не приклеишь при пересдаче?
Горизонтальна розводка.
Винаймачі платять комуналь, поки лічильники на тепло не планую.
Там своя котельня на даху, тому платежі помірні.
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Хомякоид
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