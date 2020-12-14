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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лис, 2024 21:19
Хомякоид
Так там какая разводка, советская или горизонтальная?
Оплата только по тарифу от города за метр, или есть счётчик на дом и разбивают по метражу?
В плане - ну скроишь так гривен 500 на отоплении в январе - 2/3 тысячи от этого ж не приклеишь при пересдаче?
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барабашов
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Додано: Нед 24 лис, 2024 07:53
барабашов написав:Хомякоид
Так там какая разводка, советская или горизонтальная?
Оплата только по тарифу от города за метр, или есть счётчик на дом и разбивают по метражу?
В плане - ну скроишь так гривен 500 на отоплении в январе - 2/3 тысячи от этого ж не приклеишь при пересдаче?
Горизонтальна розводка.
Винаймачі платять комуналь, поки лічильники на тепло не планую.
Там своя котельня на даху, тому платежі помірні.
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Хомякоид
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Додано: Нед 24 лис, 2024 12:10
Бетон написав:
Время аэродромов по 100 м и окон на всю стену пройдёт. У архиматики, да и не только, есть интересные решения без огульного остекления дешманским ПВХ вместо алюминия.
вы ж сами, наверное, помните однухи по 60 м2 нулевых, спальни по 25 метров.
вот тебе, пожалуйста, круговорот планировки в природе: вышли из хрущёвок и туда же вернёмся, за одним существенным исключением: в самых тесных кавалерках, ванная к. и кухня - просторные
Панорамные окна это самый большой проеп прошлого десятилетия в киевской архитектурной моде.
Пипл хавает (с)
однухи по 60 м2, спальни по 25 метров это на самом деле классно, только позволить себе такую роскошь могут не только лишь все.
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UA
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Додано: Нед 24 лис, 2024 13:20
UA написав: Бетон написав:
Время аэродромов по 100 м и окон на всю стену пройдёт. У архиматики, да и не только, есть интересные решения без огульного остекления дешманским ПВХ вместо алюминия.
вы ж сами, наверное, помните однухи по 60 м2 нулевых, спальни по 25 метров.
вот тебе, пожалуйста, круговорот планировки в природе: вышли из хрущёвок и туда же вернёмся, за одним существенным исключением: в самых тесных кавалерках, ванная к. и кухня - просторные
Панорамные окна это самый большой проеп прошлого десятилетия в киевской архитектурной моде.
Пипл хавает (с)
однухи по 60 м2, спальни по 25 метров это на самом деле классно, только позволить себе такую роскошь могут не только лишь все.
Читал статью что панорамніе окна держат тепло как кирпичная стена.
Я так понимаю проблема в качестве окон. Как всегда тяп ляп.
В Германии очень часто панорманіе окна в частніх домах новостройках.
Климат чуть теплее чем в Украине.
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Хомякоид
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