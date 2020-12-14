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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12086120871208812089
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:19

Хомякоид
Так там какая разводка, советская или горизонтальная?
Оплата только по тарифу от города за метр, или есть счётчик на дом и разбивают по метражу?
В плане - ну скроишь так гривен 500 на отоплении в январе - 2/3 тысячи от этого ж не приклеишь при пересдаче?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 07:53

  барабашов написав:Хомякоид
Так там какая разводка, советская или горизонтальная?
Оплата только по тарифу от города за метр, или есть счётчик на дом и разбивают по метражу?
В плане - ну скроишь так гривен 500 на отоплении в январе - 2/3 тысячи от этого ж не приклеишь при пересдаче?


Горизонтальна розводка.
Винаймачі платять комуналь, поки лічильники на тепло не планую.
Там своя котельня на даху, тому платежі помірні.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:10

  Бетон написав:Время аэродромов по 100 м и окон на всю стену пройдёт. У архиматики, да и не только, есть интересные решения без огульного остекления дешманским ПВХ вместо алюминия.
вы ж сами, наверное, помните однухи по 60 м2 нулевых, спальни по 25 метров.
вот тебе, пожалуйста, круговорот планировки в природе: вышли из хрущёвок и туда же вернёмся, за одним существенным исключением: в самых тесных кавалерках, ванная к. и кухня - просторные

Панорамные окна это самый большой проеп прошлого десятилетия в киевской архитектурной моде.
Пипл хавает (с)

однухи по 60 м2, спальни по 25 метров это на самом деле классно, только позволить себе такую роскошь могут не только лишь все.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:20

  UA написав:
  Бетон написав:Время аэродромов по 100 м и окон на всю стену пройдёт. У архиматики, да и не только, есть интересные решения без огульного остекления дешманским ПВХ вместо алюминия.
вы ж сами, наверное, помните однухи по 60 м2 нулевых, спальни по 25 метров.
вот тебе, пожалуйста, круговорот планировки в природе: вышли из хрущёвок и туда же вернёмся, за одним существенным исключением: в самых тесных кавалерках, ванная к. и кухня - просторные

Панорамные окна это самый большой проеп прошлого десятилетия в киевской архитектурной моде.
Пипл хавает (с)

однухи по 60 м2, спальни по 25 метров это на самом деле классно, только позволить себе такую роскошь могут не только лишь все.


Читал статью что панорамніе окна держат тепло как кирпичная стена.
Я так понимаю проблема в качестве окон. Как всегда тяп ляп.

В Германии очень часто панорманіе окна в частніх домах новостройках.
Климат чуть теплее чем в Украине.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так надо три стекла стеклопакет и рама правильная, с минимальным коэф.теплопередачи.
В мацква-сити Полонского все небоскрёбы тоже с панорамным остеклением, климат как бы пожёстче киевского.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:05

  Хомякоид написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Время аэродромов по 100 м и окон на всю стену пройдёт. У архиматики, да и не только, есть интересные решения без огульного остекления дешманским ПВХ вместо алюминия.
вы ж сами, наверное, помните однухи по 60 м2 нулевых, спальни по 25 метров.
вот тебе, пожалуйста, круговорот планировки в природе: вышли из хрущёвок и туда же вернёмся, за одним существенным исключением: в самых тесных кавалерках, ванная к. и кухня - просторные

Панорамные окна это самый большой проеп прошлого десятилетия в киевской архитектурной моде.
Пипл хавает (с)

однухи по 60 м2, спальни по 25 метров это на самом деле классно, только позволить себе такую роскошь могут не только лишь все.


Читал статью что панорамніе окна держат тепло как кирпичная стена.
Я так понимаю проблема в качестве окон. Как всегда тяп ляп.

В Германии очень часто панорманіе окна в частніх домах новостройках.
Климат чуть теплее чем в Украине.

а як же в скандінавів домікі з панвікнами і пандвдерима і кліматом отріцатєльо теплішим чим в неньці і полярною ніччю? невже у ватніку сплять ?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Теплопередача стеклопакета, который составляет 80% площади окна в 4 раза выше стены из газоблоков
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:46

І все буде добре!© )))

Скоро завершення війни(Гордон не дасть збрехати) :) і Є-оселя заграє новими барвами, або... навіть просто злетить з котушок від її штурмування! :D
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 17:18

  Успіх написав:Скоро завершення війни(Гордон не дасть збрехати) :) і Є-оселя заграє новими барвами, або... навіть просто злетить з котушок від її штурмування! :D

Я перестав Гордона сприймати
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 17:51

  Investor_K написав:
  Успіх написав:Скоро завершення війни(Гордон не дасть збрехати) :) і Є-оселя заграє новими барвами, або... навіть просто злетить з котушок від її штурмування! :D

Я перестав Гордона сприймати

До кінця року треба дати йому шанс ;)
А раптом він виявиться НЕ балаболом? :mrgreen:
Успіх
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  #<1 ... 12086120871208812089
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