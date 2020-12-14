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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12087120881208912090
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 19:39

  Бетон написав:Теплопередача стеклопакета, который составляет 80% площади окна в 4 раза выше стены из газоблоков

Утеплённого газоблока?
По поводу стекла - деньги и технологии решают. Мало трёх стёкол - ставим четыре, мало аргона(а его вообще заправляют туда вместо воздуха?) - вакуум.
Но при суммах, как за базу пингвинологов на южном полюсе, вбуханных в космоинновации по утеплению панорамных видов на ШпицЪбергены, квартира становится слабо впихуемой пересичным даже в столетнюю ипотеку под 0%.
Хотя на Печёрских холмах кое где это реализуемо и народ потянет
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:09

  Успіх написав:Скоро завершення війни(Гордон не дасть збрехати) :) і Є-оселя заграє новими барвами, або... навіть просто злетить з котушок від її штурмування! :D

Війна, яка триває 365 років, не може завершитися, поки у сусідстві продовжують існувати двоє несумісних контр-агентів: український народ і кацапстанський звіринець. Припинення на якийсь час (рік, десять, п"ятдесят) активних бойових дій - так, можливе. Але для того, щоб заграли нові барви є-оселі, потрібні гроші як у держави, так і у виснажених війною позичальників. Ще довго будемо залежні від підтримки наших союзників. Слава богу, вони не мають вибору, як і ми - щодо нашої витримкм і стійкості.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:13

  Успіх написав:Скоро завершення війни(Гордон не дасть збрехати) :) і Є-оселя заграє новими барвами, або... навіть просто злетить з котушок від її штурмування! :D

что мешает воспользоваться сейчас Е-оселей?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:27

  Прохожий написав:
  Успіх написав:Скоро завершення війни(Гордон не дасть збрехати) :) і Є-оселя заграє новими барвами, або... навіть просто злетить з котушок від її штурмування! :D

что мешает воспользоваться сейчас Е-оселей?

Невизначеність війни...
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Прохожий написав:что мешает воспользоваться сейчас Е-оселей?

А її реально комусь дають? Бо вже багато (більше 10) колег і друзів пробували подати заявки і жодному банки не хочуть давати під обіцяні 10-20% початкового внеску, а пропонують 50-70-80% платити самому, а більшості просто відмовляють на етапі заявки в Дії...
Особисто мені пропонували 600 тис грн. кредиту весною і повна відмова восени після оновлення програми...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:41

  Дюрі-бачі написав:
  Прохожий написав:что мешает воспользоваться сейчас Е-оселей?

А її реально комусь дають? Бо вже багато (більше 10) колег і друзів пробували подати заявки і жодному банки не хочуть давати під обіцяні 10-20% початкового внеску, а пропонують 50-70-80% платити самому, а більшості просто відмовляють на етапі заявки в Дії...
Особисто мені пропонували 600 тис грн. кредиту весною і повна відмова восени після оновлення програми...

ИМХО считаю стартовый 50% норм

обещали нужно было брать на сладких условиях)
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:43

  Успіх написав:
  Прохожий написав:
  Успіх написав:Скоро завершення війни(Гордон не дасть збрехати) :) і Є-оселя заграє новими барвами, або... навіть просто злетить з котушок від її штурмування! :D

что мешает воспользоваться сейчас Е-оселей?

Невизначеність війни...

а может статус СЗЧ?

ведь если Гордон или ИА правы то через месяц-два цены "вжух ракетой у космос"...
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  #<1 ... 12087120881208912090
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