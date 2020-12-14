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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лис, 2024 19:39
Бетон написав:
Теплопередача стеклопакета, который составляет 80% площади окна в 4 раза выше стены из газоблоков
Утеплённого газоблока?
По поводу стекла - деньги и технологии решают. Мало трёх стёкол - ставим четыре, мало аргона(а его вообще заправляют туда вместо воздуха?) - вакуум.
Но при суммах, как за базу пингвинологов на южном полюсе, вбуханных в космоинновации по утеплению панорамных видов на ШпицЪбергены, квартира становится слабо впихуемой пересичным даже в столетнюю ипотеку под 0%.
Хотя на Печёрских холмах кое где это реализуемо и народ потянет
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Додано: Нед 24 лис, 2024 20:09
Успіх написав:
Скоро завершення війни(Гордон не дасть збрехати)
і Є-оселя заграє новими барвами, або... навіть просто злетить з котушок від її штурмування!
Війна, яка триває 365 років, не може завершитися, поки у сусідстві продовжують існувати двоє несумісних контр-агентів: український народ і кацапстанський звіринець. Припинення на якийсь час (рік, десять, п"ятдесят) активних бойових дій - так, можливе. Але для того, щоб заграли нові барви є-оселі, потрібні гроші як у держави, так і у виснажених війною позичальників. Ще довго будемо залежні від підтримки наших союзників. Слава богу, вони не мають вибору, як і ми - щодо нашої витримкм і стійкості.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 20:13
Успіх написав:
Скоро завершення війни(Гордон не дасть збрехати)
і Є-оселя заграє новими барвами
, або... навіть просто злетить з котушок від її штурмування!
что мешает воспользоваться сейчас Е-оселей?
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Додано: Нед 24 лис, 2024 20:27
Прохожий написав: Успіх написав:
Скоро завершення війни(Гордон не дасть збрехати)
і Є-оселя заграє новими барвами
, або... навіть просто злетить з котушок від її штурмування!
что мешает воспользоваться сейчас Е-оселей?
Невизначеність війни...
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Додано: Нед 24 лис, 2024 20:31
Прохожий написав:
что мешает воспользоваться сейчас Е-оселей?
А її реально комусь дають? Бо вже багато (більше 10) колег і друзів пробували подати заявки і жодному банки не хочуть давати під обіцяні 10-20% початкового внеску, а пропонують 50-70-80% платити самому, а більшості просто відмовляють на етапі заявки в Дії...
Особисто мені пропонували 600 тис грн. кредиту весною і повна відмова восени після оновлення програми...
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Додано: Нед 24 лис, 2024 20:41
Дюрі-бачі написав: Прохожий написав:
что мешает воспользоваться сейчас Е-оселей?
А її реально комусь дають? Бо вже багато (більше 10) колег і друзів пробували подати заявки і жодному банки не хочуть давати під обіцяні 10-20% початкового внеску, а пропонують 50-70-80% платити самом
у, а більшості просто відмовляють на етапі заявки в Дії...
Особисто мені пропонували 600 тис грн. кредиту весною
і повна відмова восени після оновлення програми...
ИМХО считаю стартовый 50% норм
обещали нужно было брать на сладких условиях)
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Прохожий
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Додано: Нед 24 лис, 2024 20:43
Успіх написав: Прохожий написав: Успіх написав:
Скоро завершення війни(Гордон не дасть збрехати)
і Є-оселя заграє новими барвами
, або... навіть просто злетить з котушок від її штурмування!
что мешает воспользоваться сейчас Е-оселей?
Невизначеність війни...
а может статус СЗЧ?
ведь если Гордон или ИА правы то через месяц-два цены "вжух ракетой у космос"...
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Додано: Пон 25 лис, 2024 10:29
Прохожий написав:
ведь если Гордон или ИА правы то через месяц-два цены "вжух ракетой у космос"...
ахахаххахахаххаххаха
спасибо посмеялся, гордон наверное не понял что простым людям не понравились репрессии, и они просто уедут как только появится возможность
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Додано: Пон 25 лис, 2024 10:58
Феодал написав:
гордон наверное не понял что простым людям не понравились репрессии, и они просто уедут
как только появится возможность
А хто буде щемити фронтовиків і «ставити їх в стойло»?
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Hotab
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Додано: Пон 25 лис, 2024 11:00
Hotab написав: Феодал написав:
гордон наверное не понял что простым людям не понравились репрессии, и они просто уедут
как только появится возможность
А хто буде щемити фронтовиків і «ставити їх в стойло»?
те кто остануться, вам же не 20 лет, вы должны знать что военщина приводит к рассвету антифа движений, все это будет.
Востаннє редагувалось Феодал
в Пон 25 лис, 2024 11:13, всього редагувалось 4 разів.
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