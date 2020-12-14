вы должны знать что военщина приводит к рассвету антифа движений
Нажаль не 20..
Можете привести такий приклад по подіям 1945+ в СССР??
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Додано: Пон 25 лис, 2024 11:03
Феодал
Нажаль не 20..
Можете привести такий приклад по подіям 1945+ в СССР??
Додано: Пон 25 лис, 2024 11:23
тогда война была экзистенциальная, + при ссср было понятие долга родине (квартиры, дачи, отдых на море, медицина... - все это давало/распределяло государство)
война которая сейчас - это бизнес
и живем мы при капитализме (с моей точки зрания эта система лучше, ну при ней не может быть долгов)
по этому тогда было все по другому: один вождь, один народ, все дела ...
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