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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12088120891209012091
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 11:03

Феодал

вы должны знать что военщина приводит к рассвету антифа движений

Нажаль не 20..
Можете привести такий приклад по подіям 1945+ в СССР??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 11:23

  Hotab написав:Феодал

вы должны знать что военщина приводит к рассвету антифа движений

Нажаль не 20..
Можете привести такий приклад по подіям 1945+ в СССР??

тогда война была экзистенциальная, + при ссср было понятие долга родине (квартиры, дачи, отдых на море, медицина... - все это давало/распределяло государство)
война которая сейчас - это бизнес
и живем мы при капитализме (с моей точки зрания эта система лучше, ну при ней не может быть долгов)

по этому тогда было все по другому: один вождь, один народ, все дела ...
Феодал
 
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