вы должны знать что военщина приводит к рассвету антифа движений
Нажаль не 20..
Можете привести такий приклад по подіям 1945+ в СССР??
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Додано: Пон 25 лис, 2024 11:03
Феодал
Нажаль не 20..
Можете привести такий приклад по подіям 1945+ в СССР??
Додано: Пон 25 лис, 2024 11:23
тогда война была экзистенциальная, + при ссср было понятие долга родине (квартиры, дачи, отдых на море, медицина... - все это давало/распределяло государство)
война которая сейчас - это бизнес
и живем мы при капитализме (с моей точки зрания эта система лучше, ну при ней не может быть долгов)
по этому тогда было все по другому: один вождь, один народ, все дела ...
Додано: Пон 25 лис, 2024 12:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Аксакалы, пока не началось туземун, напомните пожалуйста откуда возникла байка про 100 аренд? Пытался вспомнить и не смог.
Додано: Пон 25 лис, 2024 12:33
Додано: Пон 25 лис, 2024 12:39
Долг по ипотеке не катит?
Додано: Пон 25 лис, 2024 12:49
В далекие далекие времена, когда зарождался культ модных МОПов, отдельные инвестиции в новострой эконом класса могли дать в теории окупаемость в 100 аренд. Без учета амортизации и экспозиции естественно.
Это еретическое верование было настолько популярным, что чистильщики обуви в 2019-2021 отдавали за воздух над котлованами все деньги что у них были и ещё в долг залазили.
Додано: Пон 25 лис, 2024 12:56
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Дурь і міфи.
Вчора скатався на батьківщину, де не був 1.5 роки.. В місцевому ТЦК працюють вчорашні поранені і контужені бійці. Вся (ну майже.. бо хто мав підстави і зміг - ті звільнилися) модна публіка, яка з весни 2022 пила горілку на нікому непотрібних блокпостах в 100 метрах від своєї хати (доречі БП стало на дорогах в багато разів менше) вже кілька разів пройшла через передову , хто поранений, хто контужений, хто списаний (за реальні бойові травми) лупашить горілку дома.
Я розумію, що розганяти міфи, наче ТЦК-ники - це якісь особливі тилові криси , які самі ні , а інших на фронт, всяким УА-шникам вигідно. ФСБ аплодує.А може і доплачує трохи.
Додано: Пон 25 лис, 2024 13:11
Хтось з місцевих мЫслЫтелів, типу бучанського підвальщика чи ірпіньської бухгалтерши, прочитав цю дічь у Куосакі чи деінде. І притягнув цей брєд сюди.
при умові, що гроші вклали в повітря над котолованом, і не платили жодних податків по оренді - можливо, щось близьке до 100-х таки буде. Але не варто орієнтуватись на цю цифру. І взагалі, рахувати вартість житла в кількостях орендних ставок - ідіотізм. З тим же успіхом - можна в папугах чи трудоднях.
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