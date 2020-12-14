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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12089120901209112092>
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 11:03

Феодал

вы должны знать что военщина приводит к рассвету антифа движений

Нажаль не 20..
Можете привести такий приклад по подіям 1945+ в СССР??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 11:23

  Hotab написав:Феодал

вы должны знать что военщина приводит к рассвету антифа движений

Нажаль не 20..
Можете привести такий приклад по подіям 1945+ в СССР??

тогда война была экзистенциальная, + при ссср было понятие долга родине (квартиры, дачи, отдых на море, медицина... - все это давало/распределяло государство)
война которая сейчас - это бизнес
и живем мы при капитализме (с моей точки зрания эта система лучше, ну при ней не может быть долгов)

по этому тогда было все по другому: один вождь, один народ, все дела ...
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 12:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аксакалы, пока не началось туземун, напомните пожалуйста откуда возникла байка про 100 аренд? Пытался вспомнить и не смог.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 12:33

  Hotab написав:А хто буде щемити фронтовиків і «ставити їх в стойло»?

Те же, кто сейчас пакует цивильних с целью сделать из них фронтовиков.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 12:39

  Феодал написав:тогда война была экзистенциальная, + при ссср было понятие долга родине (квартиры, дачи, отдых на море, медицина... - все это давало/распределяло государство)
война которая сейчас - это бизнес
и живем мы при капитализме (с моей точки зрания эта система лучше, ну при ней не может быть долгов)

Долг по ипотеке не катит?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 12:49

  striped написав:Аксакалы, пока не началось туземун, напомните пожалуйста откуда возникла байка про 100 аренд? Пытался вспомнить и не смог.

В далекие далекие времена, когда зарождался культ модных МОПов, отдельные инвестиции в новострой эконом класса могли дать в теории окупаемость в 100 аренд. Без учета амортизации и экспозиции естественно.
Это еретическое верование было настолько популярным, что чистильщики обуви в 2019-2021 отдавали за воздух над котлованами все деньги что у них были и ещё в долг залазили.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 12:56

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  UA написав:
  Hotab написав:А хто буде щемити фронтовиків і «ставити їх в стойло»?

Те же, кто сейчас пакует цивильних с целью сделать из них фронтовиков.

Дурь і міфи.
Вчора скатався на батьківщину, де не був 1.5 роки.. В місцевому ТЦК працюють вчорашні поранені і контужені бійці. Вся (ну майже.. бо хто мав підстави і зміг - ті звільнилися) модна публіка, яка з весни 2022 пила горілку на нікому непотрібних блокпостах в 100 метрах від своєї хати (доречі БП стало на дорогах в багато разів менше) вже кілька разів пройшла через передову , хто поранений, хто контужений, хто списаний (за реальні бойові травми) лупашить горілку дома.
Я розумію, що розганяти міфи, наче ТЦК-ники - це якісь особливі тилові криси , які самі ні , а інших на фронт, всяким УА-шникам вигідно. ФСБ аплодує.А може і доплачує трохи.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 13:11

  striped написав:Аксакалы, пока не началось туземун, напомните пожалуйста откуда возникла байка про 100 аренд? Пытался вспомнить и не смог.

Хтось з місцевих мЫслЫтелів, типу бучанського підвальщика чи ірпіньської бухгалтерши, прочитав цю дічь у Куосакі чи деінде. І притягнув цей брєд сюди.

  UA написав:отдельные инвестиции в новострой эконом класса могли дать в теории окупаемость в 100 аренд.
при умові, що гроші вклали в повітря над котолованом, і не платили жодних податків по оренді - можливо, щось близьке до 100-х таки буде. Але не варто орієнтуватись на цю цифру. І взагалі, рахувати вартість житла в кількостях орендних ставок - ідіотізм. З тим же успіхом - можна в папугах чи трудоднях.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 13:21

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Востаннє редагувалось Frant в Пон 25 лис, 2024 13:42, всього редагувалось 11 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 13:26

  UA написав:
  striped написав:Аксакалы, пока не началось туземун, напомните пожалуйста откуда возникла байка про 100 аренд? Пытался вспомнить и не смог.

В далекие далекие времена, когда зарождался культ модных МОПов, отдельные инвестиции в новострой эконом класса могли дать в теории окупаемость в 100 аренд. Без учета амортизации и экспозиции естественно.
Это еретическое верование было настолько популярным, что чистильщики обуви в 2019-2021 отдавали за воздух над котлованами все деньги что у них были и ещё в долг залазили.

Я цією арифметикою здуру сцяв у вуха своїм родичам, що на той час (якраз 19-21) бетонувались в Кракові. Тепер вони гуртом з мене сміються.
gonchik74
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