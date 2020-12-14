Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становить 68% середньої зарплати в листопаді 2024 року, що на 6% вище, ніж пів року тому, випливає зі спільного дослідження доступності житла, двокімнатної 100% (+11%), трикімнатної 166% (+7% порівняно з квітнем 2024 року). У Львові — оренда однокімнатної обійдеться у 80% (+6) середньої зарплати в регіоні, двокімнатної 89% (+5%), трикімнатної 102% (+9%). В Одесі — однокімнатні 43% (+8%), двокімнатні 59% (+14%), трикімнатні — 100% (+22%).
Найвищий показник — в Ужгороді (87%), найнижчий — у Харкові (21% зарплати).
Як зазначають у ЛУН, якщо розглядати цей показник у мирний час, то що менший відсоток, то вищий рівень добробуту в тому чи іншому місті. Проте в умовах війни низький рівень частіше пов’язаний із загальною небезпекою (Харків 21%, Миколаїв і Запоріжжя 28%) і може бути одним із чинників, чому частина людей не виїжджає в безпечніші регіони.
На противагу вкрай високим цінам на оренду однокімнатних у порівняно безпечних Ужгороді (87%), Львові (80%), Івано-Франківську (70% від середньої зарплати), дані дослідження свідчать, що вартість оренди значно перевищує можливості людей її винаймати, зберігаючи свій добробут на належному рівні.
За даними аналітиків ЛУН, у світі оптимальною практикою вважається, коли витрати на житло не перевищують 30% від загального місячного доходу. Зокрема, у країнах Західної Європи оренда в середньому становить близько 25–30% від доходу. Приміром, у Німеччині середня зарплата — €3,741, а оренда перебуває на рівні 27.6%, що забезпечує порівняно збалансовану ситуацію для більшості домогосподарств. Завдання балансу орендної ціни у великих містах Європи вирішують системою заходів. Приміром, запроваджуються обмеження вартості оренди, але як наслідок це зменшує кількість пропозицій оренди, громади оперують своїм муніципальним житлом із пільговими цінами для низки категорій, запроваджуються адресні субсидії, програми оренди з викупом тощо.
Ну що, панове, караван йде - собаки гавкають! Народ балаболить, а ціни КРЖН - впевнено просуваються вниз. З кожним днем, кожним місяцем. Кулі, столиця странЫ крєпкіх бесхозяйствєнніков. Ціни рухаються в точку фазового переходу (ТФП). До відмітки 25 000 за повноцінну квартиру документами і з ремонтом і 20 000 - без ремонта. Замість "переход" - я взяв би інше слово, теж на "пі" починається, закінчується на "ць".
Купляються і продаються в основному квартири, підвали, горища і самострої ціною до 35 000 доларів. Те, що дорожче 35 000 - купляється гірше. Що дорожче - висить в базах 8-10 місяців. Немає людей, немає грошей - немає попита. Що дорожче 50 000 - взагалі, заморозка. Преміальна нерухомість - повна тиша. Особняки в Кончі-Заспі - чи не третина заростають травою. Кількість недобудів столиці крєпкіх бесхозяйствєнніков і пригородів - вражає будь яку уяву! Можна екскурсії возити, європейців, американців, японців і китайців.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 25 лис, 2024 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Разухабилась разная тварь.Окончание Великой Отечественной войны в СССР сопровождалось чудовищным всплеском преступности. Ее породили не только голод и нищета, доводившие людей до последнего предела. После сталинской амнистии в честь победы над Германией на волю из лагерей вышли тысячи уголовников, для которых не составило большого труда вооружиться – после войны у населения оставалось много огнестрельного оружия. В различные банды и шайки стекались толпы бывших полицаев, дезертиров, беспризорников.
К 1947-му преступность выросла почти наполовину по сравнению с 1945-м: всего было зарегистрировано 1,2 млн различных видов уголовных преступлений. Дерзкие налеты на сберкассы, вооруженные ограбления магазинов и складов, нападения на инкассаторские машины, квартирные кражи и убийства обычных граждан сеяли панические настроения среди обывателей и порождали множество слухов.
А якщо ще хоч частково повернеться з Заходу молодь яку не обробляли "батько наш Бандера" то:
Одной из главных причин появления движения «стиляг» стала активизация международных контактов СССР как в годы войны, так и после неё. Увеличение числа дипломатических работников автоматически увеличило и количество членов их семей, живущих в другой, «несоветской» реальности, ассоциирующейся с успехом и процветанием. Те, в свою очередь, способствовали их распространению среди широких слоёв городской молодёжи.
Если для детей советской элиты пристрастие к зарубежной культуре было элементом показательного протеста и признаком «особости», то для большинства молодых людей того времени новая субкультура стала психологической защитой от нищеты и разрухи послевоенных лет.
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 25 лис, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Скоро любителі лінді-хопа будуть під акомпанент неджазу - готувати дошки і листи ДСП, для забивання вікон. Це не жарти. З таким управлінням державою - інших варіантіів немає. Ні цар, ні бог, ні герой, ні Трамп, ні зелені уроди вкупі з корабельними соснами і бувшими регіоналами - не врятують КРЖН від знецінення в 2-3 рази в порівнянні з двоєнними цінами
Но вместе с тем Трибека(если не соврАла) неплохо подняла и на аренде(по моему там и 85-90 с бомжремонтом выходило, 37метров 1К стоило от силы 25-27, а выхлоп составил под триста уе на её "стояке" при плане около 220ти) и на финальной продаже и сейчас там под запах озёр с говном те однухи по цене "ремонт в подарок(его ошмётки)" не продают и долго продавать не будут По ценам Тетрисов и РТ с Даймондами другие статисты наши просветят, есть ли там хоть 150аренд сейчас при более-менее свежем ремонте и не идут ли плинтУса с дверями там в подарок.