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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12089120901209112092
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 14:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Но вместе с тем Трибека(если не соврАла) неплохо подняла и на аренде(по моему там и 85-90 с бомжремонтом выходило, 37метров 1К стоило от силы 25-27, а выхлоп составил под триста уе на её "стояке" при плане около 220ти) и на финальной продаже и сейчас там под запах озёр с говном те однухи по цене "ремонт в подарок(его ошмётки)" не продают и долго продавать не будут
По ценам Тетрисов и РТ с Даймондами другие статисты наши просветят, есть ли там хоть 150аренд сейчас при более-менее свежем ремонте и не идут ли плинтУса с дверями там в подарок.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 20:00

  Hotab написав:[url][/url]
  UA написав:
  Hotab написав:А хто буде щемити фронтовиків і «ставити їх в стойло»?

Те же, кто сейчас пакует цивильних с целью сделать из них фронтовиков.

Дурь і міфи.
Вчора скатався на батьківщину, де не був 1.5 роки.. В місцевому ТЦК працюють вчорашні поранені і контужені бійці. Вся (ну майже.. бо хто мав підстави і зміг - ті звільнилися) модна публіка, яка з весни 2022 пила горілку на нікому непотрібних блокпостах в 100 метрах від своєї хати (доречі БП стало на дорогах в багато разів менше) вже кілька разів пройшла через передову , хто поранений, хто контужений, хто списаний (за реальні бойові травми) лупашить горілку дома.
Я розумію, що розганяти міфи, наче ТЦК-ники - це якісь особливі тилові криси , які самі ні , а інших на фронт, всяким УА-шникам вигідно. ФСБ аплодує.А може і доплачує трохи.

80% співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають бойового досвіду
це бізнес. високоприбутковий.
поки хазяйви катаються в казино в монако, їх прислуга - пакують роботяг.
в різних пгт, де тцк не відбиває бабки - можуть і УБД шників поставить
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 20:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

поки що, Франт, не все так стрімко. продавці нерухомості, часто - алчні жадібні до грошей спекулянти або ті, для кого квартира - все що збирали за життя.
після того, як розвіялись останні надії брехливих обіцянок про закінчення війни, після того, як різні лисі і не тільки гадалки кінцево обі.рались в своїх прогнозах, настрою піддала клята МБР з ласковою назвою "орєшнік", продавці мало по малу уступають тисячу доларів, півтори.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 20:20

  барабашов написав:Но вместе с тем Трибека(если не соврАла) неплохо подняла и на аренде(по моему там и 85-90 с бомжремонтом выходило, 37метров 1К стоило от силы 25-27, а выхлоп составил под триста уе на её "стояке" при плане около 220ти) и на финальной продаже и сейчас там под запах озёр с говном те однухи по цене "ремонт в подарок(его ошмётки)" не продают и долго продавать не будут
По ценам Тетрисов и РТ с Даймондами другие статисты наши просветят, есть ли там хоть 150аренд сейчас при более-менее свежем ремонте и не идут ли плинтУса с дверями там в подарок.

Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.
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