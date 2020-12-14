Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Аксакалы, пока не началось туземун, напомните пожалуйста откуда возникла байка про 100 аренд? Пытался вспомнить и не смог.
В далекие далекие времена, когда зарождался культ модных МОПов, отдельные инвестиции в новострой эконом класса могли дать в теории окупаемость в 100 аренд. Без учета амортизации и экспозиции естественно. Это еретическое верование было настолько популярным, что чистильщики обуви в 2019-2021 отдавали за воздух над котлованами все деньги что у них были и ещё в долг залазили.
Я цією арифметикою здуру сцяв у вуха своїм родичам, що на той час (якраз 19-21) бетонувались в Кракові. Тепер вони гуртом з мене сміються.
Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становить 68% середньої зарплати в листопаді 2024 року, що на 6% вище, ніж пів року тому, випливає зі спільного дослідження доступності житла, двокімнатної 100% (+11%), трикімнатної 166% (+7% порівняно з квітнем 2024 року). У Львові — оренда однокімнатної обійдеться у 80% (+6) середньої зарплати в регіоні, двокімнатної 89% (+5%), трикімнатної 102% (+9%). В Одесі — однокімнатні 43% (+8%), двокімнатні 59% (+14%), трикімнатні — 100% (+22%).
Найвищий показник — в Ужгороді (87%), найнижчий — у Харкові (21% зарплати).
Як зазначають у ЛУН, якщо розглядати цей показник у мирний час, то що менший відсоток, то вищий рівень добробуту в тому чи іншому місті. Проте в умовах війни низький рівень частіше пов’язаний із загальною небезпекою (Харків 21%, Миколаїв і Запоріжжя 28%) і може бути одним із чинників, чому частина людей не виїжджає в безпечніші регіони.
На противагу вкрай високим цінам на оренду однокімнатних у порівняно безпечних Ужгороді (87%), Львові (80%), Івано-Франківську (70% від середньої зарплати), дані дослідження свідчать, що вартість оренди значно перевищує можливості людей її винаймати, зберігаючи свій добробут на належному рівні.
За даними аналітиків ЛУН, у світі оптимальною практикою вважається, коли витрати на житло не перевищують 30% від загального місячного доходу. Зокрема, у країнах Західної Європи оренда в середньому становить близько 25–30% від доходу. Приміром, у Німеччині середня зарплата — €3,741, а оренда перебуває на рівні 27.6%, що забезпечує порівняно збалансовану ситуацію для більшості домогосподарств. Завдання балансу орендної ціни у великих містах Європи вирішують системою заходів. Приміром, запроваджуються обмеження вартості оренди, але як наслідок це зменшує кількість пропозицій оренди, громади оперують своїм муніципальним житлом із пільговими цінами для низки категорій, запроваджуються адресні субсидії, програми оренди з викупом тощо.
Ну що, панове, караван йде - собаки гавкають! Народ балаболить, а ціни КРЖН - впевнено просуваються вниз. З кожним днем, кожним місяцем. Кулі, столиця странЫ крєпкіх бесхозяйствєнніков. Ціни рухаються в точку фазового переходу (ТФП). До відмітки 25 000 за повноцінну квартиру документами і з ремонтом і 20 000 - без ремонта. Замість "переход" - я взяв би інше слово, теж на "пі" починається, закінчується на "ць".
Купляються і продаються в основному квартири, підвали, горища і самострої ціною до 35 000 доларів. Те, що дорожче 35 000 - купляється гірше. Що дорожче - висить в базах 8-10 місяців. Немає людей, немає грошей - немає попита. Що дорожче 50 000 - взагалі, заморозка. Преміальна нерухомість - повна тиша. Особняки в Кончі-Заспі - чи не третина заростають травою. Кількість недобудів столиці крєпкіх бесхозяйствєнніков і пригородів - вражає будь яку уяву! Можна екскурсії возити, європейців, американців, японців і китайців.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 25 лис, 2024 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Но вместе с тем Трибека(если не соврАла) неплохо подняла и на аренде(по моему там и 85-90 с бомжремонтом выходило, 37метров 1К стоило от силы 25-27, а выхлоп составил под триста уе на её "стояке" при плане около 220ти) и на финальной продаже и сейчас там под запах озёр с говном те однухи по цене "ремонт в подарок(его ошмётки)" не продают и долго продавать не будут По ценам Тетрисов и РТ с Даймондами другие статисты наши просветят, есть ли там хоть 150аренд сейчас при более-менее свежем ремонте и не идут ли плинтУса с дверями там в подарок.
Hotab написав:А хто буде щемити фронтовиків і «ставити їх в стойло»?
Те же, кто сейчас пакует цивильних с целью сделать из них фронтовиков.
Дурь і міфи. Вчора скатався на батьківщину, де не був 1.5 роки.. В місцевому ТЦК працюють вчорашні поранені і контужені бійці. Вся (ну майже.. бо хто мав підстави і зміг - ті звільнилися) модна публіка, яка з весни 2022 пила горілку на нікому непотрібних блокпостах в 100 метрах від своєї хати (доречі БП стало на дорогах в багато разів менше) вже кілька разів пройшла через передову , хто поранений, хто контужений, хто списаний (за реальні бойові травми) лупашить горілку дома. Я розумію, що розганяти міфи, наче ТЦК-ники - це якісь особливі тилові криси , які самі ні , а інших на фронт, всяким УА-шникам вигідно. ФСБ аплодує.А може і доплачує трохи.
80% співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають бойового досвіду це бізнес. високоприбутковий. поки хазяйви катаються в казино в монако, їх прислуга - пакують роботяг. в різних пгт, де тцк не відбиває бабки - можуть і УБД шників поставить
поки що, Франт, не все так стрімко. продавці нерухомості, часто - алчні жадібні до грошей спекулянти або ті, для кого квартира - все що збирали за життя. після того, як розвіялись останні надії брехливих обіцянок про закінчення війни, після того, як різні лисі і не тільки гадалки кінцево обі.рались в своїх прогнозах, настрою піддала клята МБР з ласковою назвою "орєшнік", продавці мало по малу уступають тисячу доларів, півтори.
барабашов написав:Но вместе с тем Трибека(если не соврАла) неплохо подняла и на аренде(по моему там и 85-90 с бомжремонтом выходило, 37метров 1К стоило от силы 25-27, а выхлоп составил под триста уе на её "стояке" при плане около 220ти) и на финальной продаже и сейчас там под запах озёр с говном те однухи по цене "ремонт в подарок(его ошмётки)" не продают и долго продавать не будут По ценам Тетрисов и РТ с Даймондами другие статисты наши просветят, есть ли там хоть 150аренд сейчас при более-менее свежем ремонте и не идут ли плинтУса с дверями там в подарок.
Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.
airmax78 написав:Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.