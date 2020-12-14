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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12089120901209112092
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:45

  Бетон написав:На примере яр града могу сказать, что количество аренд = 120

Це про квартиру з ціною оренди 3500 у.е на місяць?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:16

  UA написав:
  airmax78 написав:Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.

Село Алмати називається.

Оч смешно. Он по кз ни бум-бум + у него аллергия на конину. Ну и всем понятно что Кз - следующий на очереди после Украины на расставание с "исконнорусскимитерриториями" а может и с независимостью. Это как в 1939 еврею убежать из Польши во Францию.
І я добре пам'ятаю як він любив Україну і все українське. Навіть квартири купив не будь де, а на вулиці видатної української мистецькині - Соломії Крушельницької і дуже цим пишався. Він в Україні - немає в мене сумнівів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:25

  UA написав:
  Бетон написав:На примере яр града могу сказать, что количество аренд = 120

Це про квартиру з ціною оренди 3500 у.е на місяць?

Це декілька квартир, які здались в оренду. 1800..3200
При чому у так би мовити власників цього жк, з юр.лицем на кіпрі зі прикольної служби, так не виходить, бо вони тупі маргинали з 90х без смаку. Погано що мопи своїм колхозним смаком споганили
Бетон
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  #<1 ... 12089120901209112092
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