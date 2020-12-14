Це про квартиру з ціною оренди 3500 у.е на місяць?
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Додано: Пон 25 лис, 2024 22:45
Додано: Пон 25 лис, 2024 23:16
Оч смешно. Он по кз ни бум-бум + у него аллергия на конину. Ну и всем понятно что Кз - следующий на очереди после Украины на расставание с "исконнорусскимитерриториями" а может и с независимостью. Это как в 1939 еврею убежать из Польши во Францию.
І я добре пам'ятаю як він любив Україну і все українське. Навіть квартири купив не будь де, а на вулиці видатної української мистецькині - Соломії Крушельницької і дуже цим пишався. Він в Україні - немає в мене сумнівів.
Додано: Пон 25 лис, 2024 23:25
Це декілька квартир, які здались в оренду. 1800..3200
При чому у так би мовити власників цього жк, з юр.лицем на кіпрі зі прикольної служби, так не виходить, бо вони тупі маргинали з 90х без смаку. Погано що мопи своїм колхозним смаком споганили
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