RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12089120901209112092
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:45

  Бетон написав:На примере яр града могу сказать, что количество аренд = 120

Це про квартиру з ціною оренди 3500 у.е на місяць?
UA
 
Повідомлень: 9068
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2294 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:16

  UA написав:
  airmax78 написав:Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.

Село Алмати називається.

Оч смешно. Он по кз ни бум-бум + у него аллергия на конину. Ну и всем понятно что Кз - следующий на очереди после Украины на расставание с "исконнорусскимитерриториями" а может и с независимостью. Это как в 1939 еврею убежать из Польши во Францию.
І я добре пам'ятаю як він любив Україну і все українське. Навіть квартири купив не будь де, а на вулиці видатної української мистецькині - Соломії Крушельницької і дуже цим пишався. Він в Україні - немає в мене сумнівів.
airmax78
 
Повідомлень: 43102
З нами з: 25.10.12
Подякував: 979 раз.
Подякували: 5318 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:25

  UA написав:
  Бетон написав:На примере яр града могу сказать, что количество аренд = 120

Це про квартиру з ціною оренди 3500 у.е на місяць?

Це декілька квартир, які здались в оренду. 1800..3200
При чому у так би мовити власників цього жк, з юр.лицем на кіпрі зі прикольної служби, так не виходить, бо вони тупі маргинали з 90х без смаку. Погано що мопи своїм колхозним смаком споганили
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3956
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:23

  airmax78 написав:
  UA написав:Село Алмати називається.

Оч смешно. Он по кз ни бум-бум + у него аллергия на конину. Ну и всем понятно что Кз - следующий на очереди после Украины на расставание с "исконнорусскимитерриториями" а может и с независимостью. Это как в 1939 еврею убежать из Польши во Францию.
І я добре пам'ятаю як він любив Україну і все українське. Навіть квартири купив не будь де, а на вулиці видатної української мистецькині - Соломії Крушельницької і дуже цим пишався. Він в Україні - немає в мене сумнівів.

Еталонна ватниця з Домбасом в сердці.
UA
 
Повідомлень: 9068
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2294 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:28

  Бетон написав:Це декілька квартир, які здались в оренду. 1800..3200
При чому у так би мовити власників цього жк, з юр.лицем на кіпрі зі прикольної служби, так не виходить, бо вони тупі маргинали з 90х без смаку. Погано що мопи своїм колхозним смаком споганили

Народний сегмент.
Напевно орендарі по 3200 на місяць, не можуть собі в Києві нічого купити тому вимушені орендувати.
UA
 
Повідомлень: 9068
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2294 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:31

  Бетон написав: 80% співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають бойового досвідуь

То сказала дерутанка одна. А є інша думка.

https://www.ukr.net/ru/news/details/soc ... 00244.html

Обидві цифрі неправдиві. Особливо з огляду, що в самому ТЦК більшість цивільних (чимало жінок) , які апріорі не мають УБД. А «людолови» якраз не є штатними співробітниками ТЦК. Це всякі там роти охорони ТЦК, батальйони ТРО . Більшість з яких не раз пройшли фронт. Але хто ж тобі заважає думати, що «людолови» то якісь спеціальні люди.. Тобі так зручніше ухилятись.
Hotab
 
Повідомлень: 13656
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я почему про 100 аренд вспомнил - на днях увидел предложение квартиры в аренду - ЖК, центр, не ультрамодный, но и не убитый ремонт, комфортный этаж. 25000 за 90 квадратов и пару недель точно висит и не сдана. Посчитал сколько же должна она стоить, чтобы даже при такой аренде она за 100 аренд хотя бы номинально окупилась - 660 долл/квадрат. Думаю - ОК, 100 аренд это фантазия, но даже если 200 - 1320. С ремонтом!
Но есть же новостройки со своей себестоимостью которая будет только расти.
И вот не складывается у меня пазл - с одной стороны есть хотелки застройщиков, подкрепленные пусть и раздутой себестоимостью, а с другой - даже в Киеве, переполненном беженцами, нет устойчивого спроса даже для поддержания текущих цен свежей вторички. Т.е. аренда будет идти за падающими гривневыми доходами, а через нее, похоже с очень большим лагом - на цены на саму недвижку. Не вижу в упор ни одного фактора за дорожай - подскажите куда смотреть то :)
striped
 
Повідомлень: 1759
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3582 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12089120901209112092
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2505, 2506, 2507
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25065 16734895
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2024 16:02
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5478480
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56951
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7058)
26.11.2024 09:32
ПриватБанк (4391)
26.11.2024 09:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.