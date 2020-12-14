Це про квартиру з ціною оренди 3500 у.е на місяць?
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Додано: Пон 25 лис, 2024 22:45
Додано: Пон 25 лис, 2024 23:16
Оч смешно. Он по кз ни бум-бум + у него аллергия на конину. Ну и всем понятно что Кз - следующий на очереди после Украины на расставание с "исконнорусскимитерриториями" а может и с независимостью. Это как в 1939 еврею убежать из Польши во Францию.
І я добре пам'ятаю як він любив Україну і все українське. Навіть квартири купив не будь де, а на вулиці видатної української мистецькині - Соломії Крушельницької і дуже цим пишався. Він в Україні - немає в мене сумнівів.
Додано: Пон 25 лис, 2024 23:25
Це декілька квартир, які здались в оренду. 1800..3200
При чому у так би мовити власників цього жк, з юр.лицем на кіпрі зі прикольної служби, так не виходить, бо вони тупі маргинали з 90х без смаку. Погано що мопи своїм колхозним смаком споганили
Додано: Вів 26 лис, 2024 10:23
Еталонна ватниця з Домбасом в сердці.
Додано: Вів 26 лис, 2024 10:28
Народний сегмент.
Напевно орендарі по 3200 на місяць, не можуть собі в Києві нічого купити тому вимушені орендувати.
Додано: Вів 26 лис, 2024 10:31
То сказала дерутанка одна. А є інша думка.
Обидві цифрі неправдиві. Особливо з огляду, що в самому ТЦК більшість цивільних (чимало жінок) , які апріорі не мають УБД. А «людолови» якраз не є штатними співробітниками ТЦК. Це всякі там роти охорони ТЦК, батальйони ТРО . Більшість з яких не раз пройшли фронт. Але хто ж тобі заважає думати, що «людолови» то якісь спеціальні люди.. Тобі так зручніше ухилятись.
Додано: Вів 26 лис, 2024 10:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я почему про 100 аренд вспомнил - на днях увидел предложение квартиры в аренду - ЖК, центр, не ультрамодный, но и не убитый ремонт, комфортный этаж. 25000 за 90 квадратов и пару недель точно висит и не сдана. Посчитал сколько же должна она стоить, чтобы даже при такой аренде она за 100 аренд хотя бы номинально окупилась - 660 долл/квадрат. Думаю - ОК, 100 аренд это фантазия, но даже если 200 - 1320. С ремонтом!
Но есть же новостройки со своей себестоимостью которая будет только расти.
И вот не складывается у меня пазл - с одной стороны есть хотелки застройщиков, подкрепленные пусть и раздутой себестоимостью, а с другой - даже в Киеве, переполненном беженцами, нет устойчивого спроса даже для поддержания текущих цен свежей вторички. Т.е. аренда будет идти за падающими гривневыми доходами, а через нее, похоже с очень большим лагом - на цены на саму недвижку. Не вижу в упор ни одного фактора за дорожай - подскажите куда смотреть то
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