RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12090120911209212093>
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:45

  Бетон написав:На примере яр града могу сказать, что количество аренд = 120

Це про квартиру з ціною оренди 3500 у.е на місяць?
UA
 
Повідомлень: 9073
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2295 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:16

  UA написав:
  airmax78 написав:Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.

Село Алмати називається.

Оч смешно. Он по кз ни бум-бум + у него аллергия на конину. Ну и всем понятно что Кз - следующий на очереди после Украины на расставание с "исконнорусскимитерриториями" а может и с независимостью. Это как в 1939 еврею убежать из Польши во Францию.
І я добре пам'ятаю як він любив Україну і все українське. Навіть квартири купив не будь де, а на вулиці видатної української мистецькині - Соломії Крушельницької і дуже цим пишався. Він в Україні - немає в мене сумнівів.
airmax78
 
Повідомлень: 43102
З нами з: 25.10.12
Подякував: 979 раз.
Подякували: 5318 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:25

  UA написав:
  Бетон написав:На примере яр града могу сказать, что количество аренд = 120

Це про квартиру з ціною оренди 3500 у.е на місяць?

Це декілька квартир, які здались в оренду. 1800..3200
При чому у так би мовити власників цього жк, з юр.лицем на кіпрі зі прикольної служби, так не виходить, бо вони тупі маргинали з 90х без смаку. Погано що мопи своїм колхозним смаком споганили
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3957
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:23

  airmax78 написав:
  UA написав:Село Алмати називається.

Оч смешно. Он по кз ни бум-бум + у него аллергия на конину. Ну и всем понятно что Кз - следующий на очереди после Украины на расставание с "исконнорусскимитерриториями" а может и с независимостью. Это как в 1939 еврею убежать из Польши во Францию.
І я добре пам'ятаю як він любив Україну і все українське. Навіть квартири купив не будь де, а на вулиці видатної української мистецькині - Соломії Крушельницької і дуже цим пишався. Він в Україні - немає в мене сумнівів.

Еталонна ватниця з Домбасом в сердці.
UA
 
Повідомлень: 9073
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2295 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:28

  Бетон написав:Це декілька квартир, які здались в оренду. 1800..3200
При чому у так би мовити власників цього жк, з юр.лицем на кіпрі зі прикольної служби, так не виходить, бо вони тупі маргинали з 90х без смаку. Погано що мопи своїм колхозним смаком споганили

Народний сегмент.
Напевно орендарі по 3200 на місяць, не можуть собі в Києві нічого купити тому вимушені орендувати.
UA
 
Повідомлень: 9073
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2295 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:31

  Бетон написав: 80% співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають бойового досвідуь

То сказала дерутанка одна. А є інша думка.

https://www.ukr.net/ru/news/details/soc ... 00244.html

Обидві цифрі неправдиві. Особливо з огляду, що в самому ТЦК більшість цивільних (чимало жінок) , які апріорі не мають УБД. А «людолови» якраз не є штатними співробітниками ТЦК. Це всякі там роти охорони ТЦК, батальйони ТРО . Більшість з яких не раз пройшли фронт. Але хто ж тобі заважає думати, що «людолови» то якісь спеціальні люди.. Тобі так зручніше ухилятись.
Hotab
 
Повідомлень: 13657
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я почему про 100 аренд вспомнил - на днях увидел предложение квартиры в аренду - ЖК, центр, не ультрамодный, но и не убитый ремонт, комфортный этаж. 25000 за 90 квадратов и пару недель точно висит и не сдана. Посчитал сколько же должна она стоить, чтобы даже при такой аренде она за 100 аренд хотя бы номинально окупилась - 660 долл/квадрат. Думаю - ОК, 100 аренд это фантазия, но даже если 200 - 1320. С ремонтом!
Но есть же новостройки со своей себестоимостью которая будет только расти.
И вот не складывается у меня пазл - с одной стороны есть хотелки застройщиков, подкрепленные пусть и раздутой себестоимостью, а с другой - даже в Киеве, переполненном беженцами, нет устойчивого спроса даже для поддержания текущих цен свежей вторички. Т.е. аренда будет идти за падающими гривневыми доходами, а через нее, похоже с очень большим лагом - на цены на саму недвижку. Не вижу в упор ни одного фактора за дорожай - подскажите куда смотреть то :)
striped
 
Повідомлень: 1760
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3583 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:49

  Hotab написав:
Обидві цифрі неправдиві. Особливо з огляду, що в самому ТЦК більшість цивільних (чимало жінок) , які апріорі не мають УБД. А «людолови» якраз не є штатними співробітниками ТЦК. Це всякі там роти охорони ТЦК, батальйони ТРО . Більшість з яких не раз пройшли фронт. Але хто ж тобі заважає думати, що «людолови» то якісь спеціальні люди.. Тобі так зручніше ухилятись.

Специальных людоловів без супроводження поліції посилаю на юх максимально грубо та цинічно. Бо це можуть бути звичайні злочинці гоп стоп.
Не уявляю, як зараз люди живуть без досвіду 90-х.
UA
 
Повідомлень: 9073
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2295 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 11:00

  striped написав:Я почему про 100 аренд вспомнил - на днях увидел предложение квартиры в аренду - ЖК, центр, не ультрамодный, но и не убитый ремонт, комфортный этаж. 25000 за 90 квадратов и пару недель точно висит и не сдана. Посчитал сколько же должна она стоить, чтобы даже при такой аренде она за 100 аренд хотя бы номинально окупилась - 660 долл/квадрат. Думаю - ОК, 100 аренд это фантазия, но даже если 200 - 1320. С ремонтом!
Но есть же новостройки со своей себестоимостью которая будет только расти.
И вот не складывается у меня пазл - с одной стороны есть хотелки застройщиков, подкрепленные пусть и раздутой себестоимостью, а с другой - даже в Киеве, переполненном беженцами, нет устойчивого спроса даже для поддержания текущих цен свежей вторички. Т.е. аренда будет идти за падающими гривневыми доходами, а через нее, похоже с очень большим лагом - на цены на саму недвижку. Не вижу в упор ни одного фактора за дорожай - подскажите куда смотреть то :)

Дуже приблизно
Просто щоб показати піраміду попиту
На 100 орендарів 1 кімнатних квартир в Києві мають бюджет
до 12 000 грн - 70
до 15 000 - 20
до 20 000 - 7
до 40 000 - 2
до 80 000- 0,8
віще 80 000 - 0,2
Це при тому, що в дешевому сегменті (до 20 кгрн) зараз орендарі змушені проводити ремонт техніки - сантехніки за власний рахунок. Або в кращому випадку 50 на 50 з орендодавцем. А техніка в дешевому сегменті зазвичай глибоке БУ.
Оренда великих квартир це акт благодійності з боку орендодавця.
UA
 
Повідомлень: 9073
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2295 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 11:06

  UA написав:
  Hotab написав:
Обидві цифрі неправдиві. Особливо з огляду, що в самому ТЦК більшість цивільних (чимало жінок) , які апріорі не мають УБД. А «людолови» якраз не є штатними співробітниками ТЦК. Це всякі там роти охорони ТЦК, батальйони ТРО . Більшість з яких не раз пройшли фронт. Але хто ж тобі заважає думати, що «людолови» то якісь спеціальні люди.. Тобі так зручніше ухилятись.

Специальных людоловів без супроводження поліції посилаю на юх максимально грубо та цинічно. Бо це можуть бути звичайні злочинці гоп стоп.
Не уявляю, як зараз люди живуть без досвіду 90-х.

Тримайте мене в курсі. Мені цікаво.
Hotab
 
Повідомлень: 13657
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 12090120911209212093>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, striped і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2505, 2506, 2507
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25065 16734983
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2024 16:02
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5478533
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56953
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5932)
26.11.2024 11:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.