Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.
Село Алмати називається.
Оч смешно. Он по кз ни бум-бум + у него аллергия на конину. Ну и всем понятно что Кз - следующий на очереди после Украины на расставание с "исконнорусскимитерриториями" а может и с независимостью. Это как в 1939 еврею убежать из Польши во Францию. І я добре пам'ятаю як він любив Україну і все українське. Навіть квартири купив не будь де, а на вулиці видатної української мистецькині - Соломії Крушельницької і дуже цим пишався. Він в Україні - немає в мене сумнівів.
Бетон написав:На примере яр града могу сказать, что количество аренд = 120
Це про квартиру з ціною оренди 3500 у.е на місяць?
Це декілька квартир, які здались в оренду. 1800..3200 При чому у так би мовити власників цього жк, з юр.лицем на кіпрі зі прикольної служби, так не виходить, бо вони тупі маргинали з 90х без смаку. Погано що мопи своїм колхозним смаком споганили
Оч смешно. Он по кз ни бум-бум + у него аллергия на конину. Ну и всем понятно что Кз - следующий на очереди после Украины на расставание с "исконнорусскимитерриториями" а может и с независимостью. Это как в 1939 еврею убежать из Польши во Францию. І я добре пам'ятаю як він любив Україну і все українське. Навіть квартири купив не будь де, а на вулиці видатної української мистецькині - Соломії Крушельницької і дуже цим пишався. Він в Україні - немає в мене сумнівів.
Бетон написав:Це декілька квартир, які здались в оренду. 1800..3200 При чому у так би мовити власників цього жк, з юр.лицем на кіпрі зі прикольної служби, так не виходить, бо вони тупі маргинали з 90х без смаку. Погано що мопи своїм колхозним смаком споганили
Народний сегмент. Напевно орендарі по 3200 на місяць, не можуть собі в Києві нічого купити тому вимушені орендувати.
Обидві цифрі неправдиві. Особливо з огляду, що в самому ТЦК більшість цивільних (чимало жінок) , які апріорі не мають УБД. А «людолови» якраз не є штатними співробітниками ТЦК. Це всякі там роти охорони ТЦК, батальйони ТРО . Більшість з яких не раз пройшли фронт. Але хто ж тобі заважає думати, що «людолови» то якісь спеціальні люди.. Тобі так зручніше ухилятись.
Я почему про 100 аренд вспомнил - на днях увидел предложение квартиры в аренду - ЖК, центр, не ультрамодный, но и не убитый ремонт, комфортный этаж. 25000 за 90 квадратов и пару недель точно висит и не сдана. Посчитал сколько же должна она стоить, чтобы даже при такой аренде она за 100 аренд хотя бы номинально окупилась - 660 долл/квадрат. Думаю - ОК, 100 аренд это фантазия, но даже если 200 - 1320. С ремонтом! Но есть же новостройки со своей себестоимостью которая будет только расти. И вот не складывается у меня пазл - с одной стороны есть хотелки застройщиков, подкрепленные пусть и раздутой себестоимостью, а с другой - даже в Киеве, переполненном беженцами, нет устойчивого спроса даже для поддержания текущих цен свежей вторички. Т.е. аренда будет идти за падающими гривневыми доходами, а через нее, похоже с очень большим лагом - на цены на саму недвижку. Не вижу в упор ни одного фактора за дорожай - подскажите куда смотреть то
Hotab написав: Обидві цифрі неправдиві. Особливо з огляду, що в самому ТЦК більшість цивільних (чимало жінок) , які апріорі не мають УБД. А «людолови» якраз не є штатними співробітниками ТЦК. Це всякі там роти охорони ТЦК, батальйони ТРО . Більшість з яких не раз пройшли фронт. Але хто ж тобі заважає думати, що «людолови» то якісь спеціальні люди.. Тобі так зручніше ухилятись.
Специальных людоловів без супроводження поліції посилаю на юх максимально грубо та цинічно. Бо це можуть бути звичайні злочинці гоп стоп. Не уявляю, як зараз люди живуть без досвіду 90-х.
striped написав:Я почему про 100 аренд вспомнил - на днях увидел предложение квартиры в аренду - ЖК, центр, не ультрамодный, но и не убитый ремонт, комфортный этаж. 25000 за 90 квадратов и пару недель точно висит и не сдана. Посчитал сколько же должна она стоить, чтобы даже при такой аренде она за 100 аренд хотя бы номинально окупилась - 660 долл/квадрат. Думаю - ОК, 100 аренд это фантазия, но даже если 200 - 1320. С ремонтом! Но есть же новостройки со своей себестоимостью которая будет только расти. И вот не складывается у меня пазл - с одной стороны есть хотелки застройщиков, подкрепленные пусть и раздутой себестоимостью, а с другой - даже в Киеве, переполненном беженцами, нет устойчивого спроса даже для поддержания текущих цен свежей вторички. Т.е. аренда будет идти за падающими гривневыми доходами, а через нее, похоже с очень большим лагом - на цены на саму недвижку. Не вижу в упор ни одного фактора за дорожай - подскажите куда смотреть то
Дуже приблизно Просто щоб показати піраміду попиту На 100 орендарів 1 кімнатних квартир в Києві мають бюджет до 12 000 грн - 70 до 15 000 - 20 до 20 000 - 7 до 40 000 - 2 до 80 000- 0,8 віще 80 000 - 0,2 Це при тому, що в дешевому сегменті (до 20 кгрн) зараз орендарі змушені проводити ремонт техніки - сантехніки за власний рахунок. Або в кращому випадку 50 на 50 з орендодавцем. А техніка в дешевому сегменті зазвичай глибоке БУ. Оренда великих квартир це акт благодійності з боку орендодавця.
Hotab написав: Обидві цифрі неправдиві. Особливо з огляду, що в самому ТЦК більшість цивільних (чимало жінок) , які апріорі не мають УБД. А «людолови» якраз не є штатними співробітниками ТЦК. Це всякі там роти охорони ТЦК, батальйони ТРО . Більшість з яких не раз пройшли фронт. Але хто ж тобі заважає думати, що «людолови» то якісь спеціальні люди.. Тобі так зручніше ухилятись.
Специальных людоловів без супроводження поліції посилаю на юх максимально грубо та цинічно. Бо це можуть бути звичайні злочинці гоп стоп. Не уявляю, як зараз люди живуть без досвіду 90-х.