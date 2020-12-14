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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лис, 2024 11:19
UA написав:
Це при тому, що в дешевому сегменті (до 20 кгрн) зараз орендарі змушені проводити ремонт техніки - сантехніки за власний рахунок. Або в кращому випадку 50 на 50 з орендодавцем. А техніка в дешевому сегменті зазвичай глибоке БУ.
1й раз слышу. зачем арендатору ремонтировать потекший бойлер или холодильник если можно найти другую квартиру с таким же ремонтом в том же доме/районе? это раньше арендатор заезжал на годы (как сержик) и съезжал только в случае потери работы или покупки своего жилья. Сейчас арендатору поменять квартиру как поменять носки. Квартир сдаётся овердофига, все у кого есть 50+куе полезли в этот бизнес. Мой знакомый фермер с малой родины тоже сдаёт в Киеве 2 квартиры (может уже больше, мы давно не общались)
Благотворительность у нас вся аренда эконом сегмента. В США сдаются пустые стены с кухней, тут даже вопрос не стоит за чей счет ремонт мебели/техники. В этом суть проблемы, чья техника тот и ремонтирует.
Меня арендаторша задрачивала что при старте моргает диодная лампа. Потом перестаёт моргать. Я не мог тогда приехать и предложил пусть муж заменит, цена вопроса 130 грн. так она абиделась и съехала. Они считают что арендуют номер в 5* отеле и арендодатели ещё должны им завтраки приносить. Виноваты кстати арендодатели создав на рынке переизбыток предложений.
Ну и по логике сломался холодильник/стиралка вы что доверите искать мастера подешевле арендатору? так он найдёт дядю васю, который накрутит проводков так что вся проводка сгорит. Залоги то смешные.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 26 лис, 2024 11:42
Wirująświatła написав: UA написав:
Це при тому, що в дешевому сегменті (до 20 кгрн) зараз орендарі змушені проводити ремонт техніки - сантехніки за власний рахунок. Або в кращому випадку 50 на 50 з орендодавцем. А техніка в дешевому сегменті зазвичай глибоке БУ.
1й раз слышу. зачем арендатору ремонтировать потекший бойлер или холодильник если можно найти другую квартиру с таким же ремонтом в том же доме/районе? это раньше арендатор заезжал на годы (как сержик) и съезжал только в случае потери работы или покупки своего жилья. Сейчас арендатору поменять квартиру как поменять носки. Квартир сдаётся овердофига, все у кого есть 50+куе полезли в этот бизнес. Мой знакомый фермер с малой родины тоже сдаёт в Киеве 2 квартиры (может уже больше, мы давно не общались)
Благотворительность у нас вся аренда эконом сегмента. В США сдаются пустые стены с кухней, тут даже вопрос не стоит за чей счет ремонт мебели/техники. В этом суть проблемы, чья техника тот и ремонтирует.
Меня арендаторша задрачивала что при старте моргает диодная лампа. Потом перестаёт моргать. Я не мог тогда приехать и предложил пусть муж заменит, цена вопроса 130 грн. так она абиделась и съехала. Они считают что арендуют номер в 5* отеле и арендодатели ещё должны им завтраки приносить. Виноваты кстати арендодатели создав на рынке переизбыток предложений.
Ну и по логике сломался холодильник/стиралка вы что доверите искать мастера подешевле арендатору? так он найдёт дядю васю, который накрутит проводков так что вся проводка сгорит. Залоги то смешные.
Меряешь РН по себе.
Представь арендодательницу мать - одиночку.
Сейчас дешевле купить новый бойлер, чем вызывать мастера по его ремонту.
Мастера на самоизоляции.
Посмотри на состояние квартир до 12 000 на той же Оболони с учетом, что фото может быть 10 лет или они вообще не из этой квартиры.
Это хорошо что арендатор съехал из за лампочки.
А вам двойка за качество кастинга при заселении.
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UA
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Додано: Вів 26 лис, 2024 12:34
Какие к чёрту хотелки застройщиков?
Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами.
Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен
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Бетон
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Додано: Вів 26 лис, 2024 12:37
Hotab написав: UA написав: Hotab написав:
Обидві цифрі неправдиві. Особливо з огляду, що в самому ТЦК більшість цивільних (чимало жінок) , які апріорі не мають УБД. А «людолови» якраз не є штатними співробітниками ТЦК. Це всякі там роти охорони ТЦК, батальйони ТРО . Більшість з яких не раз пройшли фронт. Але хто ж тобі заважає думати, що «людолови» то якісь спеціальні люди.. Тобі так зручніше ухилятись.
Специальных людоловів без супроводження поліції посилаю на юх максимально грубо та цинічно. Бо це можуть бути звичайні злочинці гоп стоп.
Не уявляю, як зараз люди живуть без досвіду 90-х.
Тримайте мене в курсі. Мені цікаво.
Ты когда выходишь на улицу в Украине погоны(или шевроны,или как там сейчас, ну с именем и группой крови) срываешь и в бардачок ховаешь или нет?
Пиксельное чмо ходит просто в костюме рыболова-оленестрела с под Томска, часто ещё и ФРГшный флаг на пикселе не спорот.
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барабашов
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Додано: Вів 26 лис, 2024 12:40
UA написав:
Дуже приблизно
Просто щоб показати піраміду попиту
На 100 орендарів 1 кімнатних квартир
в Києві мають бюджет
до 12 000 грн - 70
до 15 000 - 20
Обратным счетом можем посмотреть сколько же должна стоить 1К квартира под аренду, чтобы это хоть как-то можно было считать инвестицией. 12 (15) тыс х 120 аренд (от Бетона) - 34,3 (42,8) тыс долл за 1К в жилом состоянии. Даже голый кирпич в этот бюджет очень условно можно найти.
Либо аренде расти (не на чем с этими гусещипателями), либо - ценам вторички еще долго вниз (и зима в ОП новостроек). Но кто-то же поддерживает спрос на стройматериалы, и строители не работают за похлебку, а переписывают ценники вверх. Опять диссонанс.
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striped
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Додано: Вів 26 лис, 2024 12:42
Бетон написав:
Какие к чёрту хотелки застройщиков?
Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами.
Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен
Там может земля дороже и руки рабочих? Или вы Варшаву с Печёрском и сравниваете? Так всё равно подсобник там думаю 300 зл в день имеет, монолитчики и прочие крановщики - пропорционально
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барабашов
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