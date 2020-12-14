Додано: Вів 26 лис, 2024 11:19

UA написав: Це при тому, що в дешевому сегменті (до 20 кгрн) зараз орендарі змушені проводити ремонт техніки - сантехніки за власний рахунок. Або в кращому випадку 50 на 50 з орендодавцем. А техніка в дешевому сегменті зазвичай глибоке БУ. Це при тому, що в дешевому сегменті (до 20 кгрн) зараз орендарі змушені проводити ремонт техніки - сантехніки за власний рахунок. Або в кращому випадку 50 на 50 з орендодавцем. А техніка в дешевому сегменті зазвичай глибоке БУ.

1й раз слышу. зачем арендатору ремонтировать потекший бойлер или холодильник если можно найти другую квартиру с таким же ремонтом в том же доме/районе? это раньше арендатор заезжал на годы (как сержик) и съезжал только в случае потери работы или покупки своего жилья. Сейчас арендатору поменять квартиру как поменять носки. Квартир сдаётся овердофига, все у кого есть 50+куе полезли в этот бизнес. Мой знакомый фермер с малой родины тоже сдаёт в Киеве 2 квартиры (может уже больше, мы давно не общались)Благотворительность у нас вся аренда эконом сегмента. В США сдаются пустые стены с кухней, тут даже вопрос не стоит за чей счет ремонт мебели/техники. В этом суть проблемы, чья техника тот и ремонтирует.Меня арендаторша задрачивала что при старте моргает диодная лампа. Потом перестаёт моргать. Я не мог тогда приехать и предложил пусть муж заменит, цена вопроса 130 грн. так она абиделась и съехала. Они считают что арендуют номер в 5* отеле и арендодатели ещё должны им завтраки приносить. Виноваты кстати арендодатели создав на рынке переизбыток предложений.Ну и по логике сломался холодильник/стиралка вы что доверите искать мастера подешевле арендатору? так он найдёт дядю васю, который накрутит проводков так что вся проводка сгорит. Залоги то смешные.