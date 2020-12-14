|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лис, 2024 23:16
UA написав: airmax78 написав:
Я думаю що Трібека ще досі сидить в своєму селі, куди він переїхав під час пандемії і зовсім одичав. Завів собі курочек-кококо, корівку, свинок, кріпаків, театр чи хор (не знаю що він там любить більше) і живе натуральним господарством. Гроші його, скоріше за все, більше не цікавлять.
Село Алмати називається.
Оч смешно. Он по кз ни бум-бум + у него аллергия на конину. Ну и всем понятно что Кз - следующий на очереди после Украины на расставание с "исконнорусскимитерриториями" а может и с независимостью. Это как в 1939 еврею убежать из Польши во Францию.
І я добре пам'ятаю як він любив Україну і все українське. Навіть квартири купив не будь де, а на вулиці видатної української мистецькині - Соломії Крушельницької і дуже цим пишався. Він в Україні - немає в мене сумнівів.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43102
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 979 раз.
- Подякували: 5318 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 25 лис, 2024 23:25
UA написав: Бетон написав:
На примере яр града могу сказать, что количество аренд = 120
Це про квартиру з ціною оренди 3500 у.е на місяць?
Це декілька квартир, які здались в оренду. 1800..3200
При чому у так би мовити власників цього жк, з юр.лицем на кіпрі зі прикольної служби, так не виходить, бо вони тупі маргинали з 90х без смаку. Погано що мопи своїм колхозним смаком споганили
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3957
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 26 лис, 2024 10:23
airmax78 написав: UA написав:
Село Алмати називається.
Оч смешно. Он по кз ни бум-бум + у него аллергия на конину. Ну и всем понятно что Кз - следующий на очереди после Украины на расставание с "исконнорусскимитерриториями" а может и с независимостью. Это как в 1939 еврею убежать из Польши во Францию.
І я добре пам'ятаю як він любив Україну і все українське. Навіть квартири купив не будь де, а на вулиці видатної української мистецькині - Соломії Крушельницької і дуже цим пишався. Він в Україні - немає в мене сумнівів.
Еталонна ватниця з Домбасом в сердці.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9072
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1866 раз.
- Подякували: 2295 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 26 лис, 2024 10:28
Бетон написав:
Це декілька квартир, які здались в оренду. 1800..3200
При чому у так би мовити власників цього жк, з юр.лицем на кіпрі зі прикольної служби, так не виходить, бо вони тупі маргинали з 90х без смаку. Погано що мопи своїм колхозним смаком споганили
Народний сегмент.
Напевно орендарі по 3200 на місяць, не можуть собі в Києві нічого купити тому вимушені орендувати.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9072
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1866 раз.
- Подякували: 2295 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 26 лис, 2024 10:34
Я почему про 100 аренд вспомнил - на днях увидел предложение квартиры в аренду - ЖК, центр, не ультрамодный, но и не убитый ремонт, комфортный этаж. 25000 за 90 квадратов и пару недель точно висит и не сдана. Посчитал сколько же должна она стоить, чтобы даже при такой аренде она за 100 аренд хотя бы номинально окупилась - 660 долл/квадрат. Думаю - ОК, 100 аренд это фантазия, но даже если 200 - 1320. С ремонтом!
Но есть же новостройки со своей себестоимостью которая будет только расти.
И вот не складывается у меня пазл - с одной стороны есть хотелки застройщиков, подкрепленные пусть и раздутой себестоимостью, а с другой - даже в Киеве, переполненном беженцами, нет устойчивого спроса даже для поддержания текущих цен свежей вторички. Т.е. аренда будет идти за падающими гривневыми доходами, а через нее, похоже с очень большим лагом - на цены на саму недвижку. Не вижу в упор ни одного фактора за дорожай - подскажите куда смотреть то
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1760
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3583 раз.
- Подякували: 732 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 26 лис, 2024 11:00
striped написав:
Я почему про 100 аренд вспомнил - на днях увидел предложение квартиры в аренду - ЖК, центр, не ультрамодный, но и не убитый ремонт, комфортный этаж. 25000 за 90 квадратов и пару недель точно висит и не сдана. Посчитал сколько же должна она стоить, чтобы даже при такой аренде она за 100 аренд хотя бы номинально окупилась - 660 долл/квадрат. Думаю - ОК, 100 аренд это фантазия, но даже если 200 - 1320. С ремонтом!
Но есть же новостройки со своей себестоимостью которая будет только расти.
И вот не складывается у меня пазл - с одной стороны есть хотелки застройщиков, подкрепленные пусть и раздутой себестоимостью, а с другой - даже в Киеве, переполненном беженцами, нет устойчивого спроса даже для поддержания текущих цен свежей вторички. Т.е. аренда будет идти за падающими гривневыми доходами, а через нее, похоже с очень большим лагом - на цены на саму недвижку. Не вижу в упор ни одного фактора за дорожай - подскажите куда смотреть то
Дуже приблизно
Просто щоб показати піраміду попиту
На 100 орендарів 1 кімнатних квартир
в Києві мають бюджет
до 12 000 грн - 70
до 15 000 - 20
до 20 000 - 7
до 40 000 - 2
до 80 000- 0,8
віще 80 000 - 0,2
Це при тому, що в дешевому сегменті (до 20 кгрн) зараз орендарі змушені проводити ремонт техніки - сантехніки за власний рахунок. Або в кращому випадку 50 на 50 з орендодавцем. А техніка в дешевому сегменті зазвичай глибоке БУ.
Оренда великих квартир це акт благодійності з боку орендодавця.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9072
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1866 раз.
- Подякували: 2295 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 26 лис, 2024 11:19
UA написав:
Це при тому, що в дешевому сегменті (до 20 кгрн) зараз орендарі змушені проводити ремонт техніки - сантехніки за власний рахунок. Або в кращому випадку 50 на 50 з орендодавцем. А техніка в дешевому сегменті зазвичай глибоке БУ.
1й раз слышу. зачем арендатору ремонтировать потекший бойлер или холодильник если можно найти другую квартиру с таким же ремонтом в том же доме/районе? это раньше арендатор заезжал на годы (как сержик) и съезжал только в случае потери работы или покупки своего жилья. Сейчас арендатору поменять квартиру как поменять носки. Квартир сдаётся овердофига, все у кого есть 50+куе полезли в этот бизнес. Мой знакомый фермер с малой родины тоже сдаёт в Киеве 2 квартиры (может уже больше, мы давно не общались)
Благотворительность у нас вся аренда эконом сегмента. В США сдаются пустые стены с кухней, тут даже вопрос не стоит за чей счет ремонт мебели/техники. В этом суть проблемы, чья техника тот и ремонтирует.
Меня арендаторша задрачивала что при старте моргает диодная лампа. Потом перестаёт моргать. Я не мог тогда приехать и предложил пусть муж заменит, цена вопроса 130 грн. так она абиделась и съехала. Они считают что арендуют номер в 5* отеле и арендодатели ещё должны им завтраки приносить. Виноваты кстати арендодатели создав на рынке переизбыток предложений.
Ну и по логике сломался холодильник/стиралка вы что доверите искать мастера подешевле арендатору? так он найдёт дядю васю, который накрутит проводков так что вся проводка сгорит. Залоги то смешные.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25863
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2417 раз.
- Подякували: 3386 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 26 лис, 2024 11:42
Wirująświatła написав: UA написав:
Це при тому, що в дешевому сегменті (до 20 кгрн) зараз орендарі змушені проводити ремонт техніки - сантехніки за власний рахунок. Або в кращому випадку 50 на 50 з орендодавцем. А техніка в дешевому сегменті зазвичай глибоке БУ.
1й раз слышу. зачем арендатору ремонтировать потекший бойлер или холодильник если можно найти другую квартиру с таким же ремонтом в том же доме/районе? это раньше арендатор заезжал на годы (как сержик) и съезжал только в случае потери работы или покупки своего жилья. Сейчас арендатору поменять квартиру как поменять носки. Квартир сдаётся овердофига, все у кого есть 50+куе полезли в этот бизнес. Мой знакомый фермер с малой родины тоже сдаёт в Киеве 2 квартиры (может уже больше, мы давно не общались)
Благотворительность у нас вся аренда эконом сегмента. В США сдаются пустые стены с кухней, тут даже вопрос не стоит за чей счет ремонт мебели/техники. В этом суть проблемы, чья техника тот и ремонтирует.
Меня арендаторша задрачивала что при старте моргает диодная лампа. Потом перестаёт моргать. Я не мог тогда приехать и предложил пусть муж заменит, цена вопроса 130 грн. так она абиделась и съехала. Они считают что арендуют номер в 5* отеле и арендодатели ещё должны им завтраки приносить. Виноваты кстати арендодатели создав на рынке переизбыток предложений.
Ну и по логике сломался холодильник/стиралка вы что доверите искать мастера подешевле арендатору? так он найдёт дядю васю, который накрутит проводков так что вся проводка сгорит. Залоги то смешные.
Меряешь РН по себе.
Представь арендодательницу мать - одиночку.
Сейчас дешевле купить новый бойлер, чем вызывать мастера по его ремонту.
Мастера на самоизоляции.
Посмотри на состояние квартир до 12 000 на той же Оболони с учетом, что фото может быть 10 лет или они вообще не из этой квартиры.
Это хорошо что арендатор съехал из за лампочки.
А вам двойка за качество кастинга при заселении.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9072
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1866 раз.
- Подякували: 2295 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 26 лис, 2024 12:34
Какие к чёрту хотелки застройщиков?
Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами.
Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3957
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 26 лис, 2024 12:40
UA написав:
Дуже приблизно
Просто щоб показати піраміду попиту
На 100 орендарів 1 кімнатних квартир
в Києві мають бюджет
до 12 000 грн - 70
до 15 000 - 20
Обратным счетом можем посмотреть сколько же должна стоить 1К квартира под аренду, чтобы это хоть как-то можно было считать инвестицией. 12 (15) тыс х 120 аренд (от Бетона) - 34,3 (42,8) тыс долл за 1К в жилом состоянии. Даже голый кирпич в этот бюджет очень условно можно найти.
Либо аренде расти (не на чем с этими гусещипателями), либо - ценам вторички еще долго вниз (и зима в ОП новостроек). Но кто-то же поддерживает спрос на стройматериалы, и строители не работают за похлебку, а переписывают ценники вверх. Опять диссонанс.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1760
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3583 раз.
- Подякували: 732 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25065
|16735030
|
|
|1374
|5478544
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|56957
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|