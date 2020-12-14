Там может земля дороже и руки рабочих? Или вы Варшаву с Печёрском и сравниваете? Так всё равно подсобник там думаю 300 зл в день имеет, монолитчики и прочие крановщики - пропорционально
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Додано: Вів 26 лис, 2024 12:42
Там может земля дороже и руки рабочих? Или вы Варшаву с Печёрском и сравниваете? Так всё равно подсобник там думаю 300 зл в день имеет, монолитчики и прочие крановщики - пропорционально
Додано: Вів 26 лис, 2024 12:46
12-15 1К это наверно всё таки либо новострой с ухайдоканным ремонтом от Трибеки либо тоже 10ти летний "свежий ремонт обойками" у Войцеха и подобных.
Даже в легендарном Г13а 1К с пожелтевшими стенами и без метрА наверно ближе к 25-30 кгрн стоит, чем к вашим цифрам
Надо кстати у унуноктия узнать почём он сдаёт Оранж-хэлл и Медовый, если не продал их вообще
Там ремонтам точно мало лет и уну сорить деньгами на Снежку и паркеты не будет.
Додано: Вів 26 лис, 2024 12:57
бойлер неудачный пример. тэн/термостат стоят 300 грн и поменять их может даже школьник. А вот если потёк бак, в ремонте нет смысла. Это надо снять, запаять, испытать на температурах и обратно повесить. Работы на 3 тыс и никаких гарантий. В этом случае старый бойлер лучше пусть идёт на олх а за новым едут в эпицентр. По холодильникам ситуация другая, новые холодильники сгнивают за 5 лет, лучше отремонтировать какой нибуть бош/занусси 2000-2010г. И он ещё 10 лет прослужит. Для эстетов продается паста для полировки зацарапанного оргстекла внутрянки.
Додано: Вів 26 лис, 2024 13:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Так і новий вона сама не повісить, все одно треба майстра.
Додано: Вів 26 лис, 2024 13:05
Такого не бывает помидоры за 3 года сделали х4 а аренда ну может 20% добавила. Жильё более базовая потребность, чем помидоры. Перекос спроса/предложений. Квартиры па 12 со временем превратятся в сараи и уйдут с рынка "естественным путём". Потому что когда наступит необходимость ремонта хозяин почешет репу, как так в ремонт надо вложить 200-300к которых у него нет, потому что с аренды 12к их невозможно было собрать. И в кредит не влезешь, это надо аренду поднимать до 24 для его обслуживания. Другого сценария нет. Я помню квартиры начала 90х которые предлагались в аренду. Только перепелов в них разводить. Нищета арендаторов ни к чему другому не приводит. А предложения будут сокращаться, люди начнут выходить из этого "супердоходного" бизнеса.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 26 лис, 2024 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 лис, 2024 13:15
Бабки у людей есть. Не самые дешевые марки в первых 4х строчках. Переизбыток недвижимости из-за 6-7 млн выехавших. Но сути это не меняет 300долларовая аренда - дорога к деградации этого рынка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 26 лис, 2024 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 лис, 2024 13:24
Додано: Вів 26 лис, 2024 14:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Под магазин пойдёт
Секонд или разливайка - и без ремонта можно открываться , вымыть всё и хватит
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