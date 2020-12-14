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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12090120911209212093
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:42

  Бетон написав:Какие к чёрту хотелки застройщиков?
Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами.
Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен

Там может земля дороже и руки рабочих? Или вы Варшаву с Печёрском и сравниваете? Так всё равно подсобник там думаю 300 зл в день имеет, монолитчики и прочие крановщики - пропорционально
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:46

  striped написав:
  UA написав:Дуже приблизно
Просто щоб показати піраміду попиту
На 100 орендарів 1 кімнатних квартир в Києві мають бюджет
до 12 000 грн - 70
до 15 000 - 20


Обратным счетом можем посмотреть сколько же должна стоить 1К квартира под аренду, чтобы это хоть как-то можно было считать инвестицией. 12 (15) тыс х 120 аренд (от Бетона) - 34,3 (42,8) тыс долл за 1К в жилом состоянии. Даже голый кирпич в этот бюджет очень условно можно найти.
Либо аренде расти (не на чем с этими гусещипателями), либо - ценам вторички еще долго вниз (и зима в ОП новостроек). Но кто-то же поддерживает спрос на стройматериалы, и строители не работают за похлебку, а переписывают ценники вверх. Опять диссонанс.

12-15 1К это наверно всё таки либо новострой с ухайдоканным ремонтом от Трибеки либо тоже 10ти летний "свежий ремонт обойками" у Войцеха и подобных.
Даже в легендарном Г13а 1К с пожелтевшими стенами и без метрА наверно ближе к 25-30 кгрн стоит, чем к вашим цифрам
Надо кстати у унуноктия узнать почём он сдаёт Оранж-хэлл и Медовый, если не продал их вообще
Там ремонтам точно мало лет и уну сорить деньгами на Снежку и паркеты не будет.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:57

  UA написав:Сейчас дешевле купить новый бойлер, чем вызывать мастера по его ремонту.
бойлер неудачный пример. тэн/термостат стоят 300 грн и поменять их может даже школьник. А вот если потёк бак, в ремонте нет смысла. Это надо снять, запаять, испытать на температурах и обратно повесить. Работы на 3 тыс и никаких гарантий. В этом случае старый бойлер лучше пусть идёт на олх а за новым едут в эпицентр. По холодильникам ситуация другая, новые холодильники сгнивают за 5 лет, лучше отремонтировать какой нибуть бош/занусси 2000-2010г. И он ещё 10 лет прослужит. Для эстетов продается паста для полировки зацарапанного оргстекла внутрянки.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 13:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Представь арендодательницу мать - одиночку.
Сейчас дешевле купить новый бойлер, чем вызывать мастера по его ремонту.
Мастера на самоизоляции.

Так і новий вона сама не повісить, все одно треба майстра.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 13:05

  striped написав:Либо аренде расти (не на чем с этими гусещипателями), либо - ценам вторички еще долго вниз (и зима в ОП новостроек). Но кто-то же поддерживает спрос на стройматериалы, и строители не работают за похлебку, а переписывают ценники вверх. Опять диссонанс.
Такого не бывает помидоры за 3 года сделали х4 а аренда ну может 20% добавила. Жильё более базовая потребность, чем помидоры. Перекос спроса/предложений. Квартиры па 12 со временем превратятся в сараи и уйдут с рынка "естественным путём". Потому что когда наступит необходимость ремонта хозяин почешет репу, как так в ремонт надо вложить 200-300к которых у него нет, потому что с аренды 12к их невозможно было собрать. И в кредит не влезешь, это надо аренду поднимать до 24 для его обслуживания. Другого сценария нет. Я помню квартиры начала 90х которые предлагались в аренду. Только перепелов в них разводить. Нищета арендаторов ни к чему другому не приводит. А предложения будут сокращаться, люди начнут выходить из этого "супердоходного" бизнеса.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 26 лис, 2024 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 13:15

‼Українці збільшили витрати на нові авто: сума сягнула більше 11 млрд за жовтень, — «Укравтопром»

Це на 12% більше, ніж торік та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок:

➡️ Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW — 1,374 млрд грн.
➡️ Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 1,217 млрд грн.
➡️ На третьому місці Mercedes-Benz — 1,204 млрд грн.
➡️ Volkswagen зібрав понад 822 млн грн — четверте місце.
➡️ Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault, в кишені якої 697 млн грн.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 104,2 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.


Бабки у людей есть. Не самые дешевые марки в первых 4х строчках. Переизбыток недвижимости из-за 6-7 млн выехавших. Но сути это не меняет 300долларовая аренда - дорога к деградации этого рынка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 26 лис, 2024 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 13:24

:mrgreen:

https://watch.wave.video/JssrfFBnvRjQDczJ
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Под магазин пойдёт
Секонд или разливайка - и без ремонта можно открываться , вымыть всё и хватит
барабашов
 
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  #<1 ... 12090120911209212093
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