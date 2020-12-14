Додано: Вів 26 лис, 2024 13:05

striped написав: Либо аренде расти (не на чем с этими гусещипателями), либо - ценам вторички еще долго вниз (и зима в ОП новостроек). Но кто-то же поддерживает спрос на стройматериалы, и строители не работают за похлебку, а переписывают ценники вверх. Опять диссонанс. Либо аренде расти (не на чем с этими гусещипателями), либо - ценам вторички еще долго вниз (и зима в ОП новостроек). Но кто-то же поддерживает спрос на стройматериалы, и строители не работают за похлебку, а переписывают ценники вверх. Опять диссонанс.

Такого не бывает помидоры за 3 года сделали х4 а аренда ну может 20% добавила. Жильё более базовая потребность, чем помидоры. Перекос спроса/предложений. Квартиры па 12 со временем превратятся в сараи и уйдут с рынка "естественным путём". Потому что когда наступит необходимость ремонта хозяин почешет репу, как так в ремонт надо вложить 200-300к которых у него нет, потому что с аренды 12к их невозможно было собрать. И в кредит не влезешь, это надо аренду поднимать до 24 для его обслуживания. Другого сценария нет. Я помню квартиры начала 90х которые предлагались в аренду. Только перепелов в них разводить. Нищета арендаторов ни к чему другому не приводит. А предложения будут сокращаться, люди начнут выходить из этого "супердоходного" бизнеса.