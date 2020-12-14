Там может земля дороже и руки рабочих? Или вы Варшаву с Печёрском и сравниваете? Так всё равно подсобник там думаю 300 зл в день имеет, монолитчики и прочие крановщики - пропорционально
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Додано: Вів 26 лис, 2024 12:42
Там может земля дороже и руки рабочих? Или вы Варшаву с Печёрском и сравниваете? Так всё равно подсобник там думаю 300 зл в день имеет, монолитчики и прочие крановщики - пропорционально
Додано: Вів 26 лис, 2024 12:46
12-15 1К это наверно всё таки либо новострой с ухайдоканным ремонтом от Трибеки либо тоже 10ти летний "свежий ремонт обойками" у Войцеха и подобных.
Даже в легендарном Г13а 1К с пожелтевшими стенами и без метрА наверно ближе к 25-30 кгрн стоит, чем к вашим цифрам
Надо кстати у унуноктия узнать почём он сдаёт Оранж-хэлл и Медовый, если не продал их вообще
Там ремонтам точно мало лет и уну сорить деньгами на Снежку и паркеты не будет.
Додано: Вів 26 лис, 2024 12:57
бойлер неудачный пример. тэн/термостат стоят 300 грн и поменять их может даже школьник. А вот если потёк бак, в ремонте нет смысла. Это надо снять, запаять, испытать на температурах и обратно повесить. Работы на 3 тыс и никаких гарантий. В этом случае старый бойлер лучше пусть идёт на олх а за новым едут в эпицентр. По холодильникам ситуация другая, новые холодильники сгнивают за 5 лет, лучше отремонтировать какой нибуть бош/занусси 2000-2010г. И он ещё 10 лет прослужит. Для эстетов продается паста для полировки зацарапанного оргстекла внутрянки.
Додано: Вів 26 лис, 2024 13:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Так і новий вона сама не повісить, все одно треба майстра.
Додано: Вів 26 лис, 2024 13:05
Такого не бывает помидоры за 3 года сделали х4 а аренда ну может 20% добавила. Жильё более базовая потребность, чем помидоры. Перекос спроса/предложений. Квартиры па 12 со временем превратятся в сараи и уйдут с рынка "естественным путём". Потому что когда наступит необходимость ремонта хозяин почешет репу, как так в ремонт надо вложить 200-300к которых у него нет, потому что с аренды 12к их невозможно было собрать. И в кредит не влезешь, это надо аренду поднимать до 24 для его обслуживания. Другого сценария нет. Я помню квартиры начала 90х которые предлагались в аренду. Только перепелов в них разводить. Нищета арендаторов ни к чему другому не приводит. А предложения будут сокращаться, люди начнут выходить из этого "супердоходного" бизнеса.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 26 лис, 2024 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 лис, 2024 13:15
Бабки у людей есть. Не самые дешевые марки в первых 4х строчках. Переизбыток недвижимости из-за 6-7 млн выехавших. Но сути это не меняет 300долларовая аренда - дорога к деградации этого рынка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 26 лис, 2024 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 лис, 2024 13:24
Додано: Вів 26 лис, 2024 14:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Под магазин пойдёт
Секонд или разливайка - и без ремонта можно открываться , вымыть всё и хватит
Додано: Вів 26 лис, 2024 16:06
Ви ніколи не задавались запитанням чому в багатьох містах Європи ми бачимо цілі райони середньовічної забудови, а в усіх українських містах разом узятих є тільки декілька церков, що можна порахувати по пальцях однієї руки, що дивом збереглися. Чому так? Тільки через війни? Війни що невщухали в Європі протягом всього середньовічча, Україну зачепили тільки по дотичній. Перша Світова не була такою аж руйнівною для українських міст. Друга Світова? Так, але чи справді протягом Другої Світової зникло старе місто Києва, чи Чернігова, чи Житомира чи Сум? Ні. Бо їх і не було. Тому що з 13-го по 19-те сторічча на цій території здебільшого будували умовно з лайна та палок. Тому що щось краще та дорожче не було ані кому, ані для кого будувати. Нажаль, мені здається, ми знов повертаємось в ту епоху.
Додано: Вів 26 лис, 2024 16:12
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