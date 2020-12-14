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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12091120921209312094>
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:42

  Бетон написав:Какие к чёрту хотелки застройщиков?
Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами.
Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен

Там может земля дороже и руки рабочих? Или вы Варшаву с Печёрском и сравниваете? Так всё равно подсобник там думаю 300 зл в день имеет, монолитчики и прочие крановщики - пропорционально
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:46

  striped написав:
  UA написав:Дуже приблизно
Просто щоб показати піраміду попиту
На 100 орендарів 1 кімнатних квартир в Києві мають бюджет
до 12 000 грн - 70
до 15 000 - 20


Обратным счетом можем посмотреть сколько же должна стоить 1К квартира под аренду, чтобы это хоть как-то можно было считать инвестицией. 12 (15) тыс х 120 аренд (от Бетона) - 34,3 (42,8) тыс долл за 1К в жилом состоянии. Даже голый кирпич в этот бюджет очень условно можно найти.
Либо аренде расти (не на чем с этими гусещипателями), либо - ценам вторички еще долго вниз (и зима в ОП новостроек). Но кто-то же поддерживает спрос на стройматериалы, и строители не работают за похлебку, а переписывают ценники вверх. Опять диссонанс.

12-15 1К это наверно всё таки либо новострой с ухайдоканным ремонтом от Трибеки либо тоже 10ти летний "свежий ремонт обойками" у Войцеха и подобных.
Даже в легендарном Г13а 1К с пожелтевшими стенами и без метрА наверно ближе к 25-30 кгрн стоит, чем к вашим цифрам
Надо кстати у унуноктия узнать почём он сдаёт Оранж-хэлл и Медовый, если не продал их вообще
Там ремонтам точно мало лет и уну сорить деньгами на Снежку и паркеты не будет.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:57

  UA написав:Сейчас дешевле купить новый бойлер, чем вызывать мастера по его ремонту.
бойлер неудачный пример. тэн/термостат стоят 300 грн и поменять их может даже школьник. А вот если потёк бак, в ремонте нет смысла. Это надо снять, запаять, испытать на температурах и обратно повесить. Работы на 3 тыс и никаких гарантий. В этом случае старый бойлер лучше пусть идёт на олх а за новым едут в эпицентр. По холодильникам ситуация другая, новые холодильники сгнивают за 5 лет, лучше отремонтировать какой нибуть бош/занусси 2000-2010г. И он ещё 10 лет прослужит. Для эстетов продается паста для полировки зацарапанного оргстекла внутрянки.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 13:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Представь арендодательницу мать - одиночку.
Сейчас дешевле купить новый бойлер, чем вызывать мастера по его ремонту.
Мастера на самоизоляции.

Так і новий вона сама не повісить, все одно треба майстра.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 13:05

  striped написав:Либо аренде расти (не на чем с этими гусещипателями), либо - ценам вторички еще долго вниз (и зима в ОП новостроек). Но кто-то же поддерживает спрос на стройматериалы, и строители не работают за похлебку, а переписывают ценники вверх. Опять диссонанс.
Такого не бывает помидоры за 3 года сделали х4 а аренда ну может 20% добавила. Жильё более базовая потребность, чем помидоры. Перекос спроса/предложений. Квартиры па 12 со временем превратятся в сараи и уйдут с рынка "естественным путём". Потому что когда наступит необходимость ремонта хозяин почешет репу, как так в ремонт надо вложить 200-300к которых у него нет, потому что с аренды 12к их невозможно было собрать. И в кредит не влезешь, это надо аренду поднимать до 24 для его обслуживания. Другого сценария нет. Я помню квартиры начала 90х которые предлагались в аренду. Только перепелов в них разводить. Нищета арендаторов ни к чему другому не приводит. А предложения будут сокращаться, люди начнут выходить из этого "супердоходного" бизнеса.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 26 лис, 2024 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 13:15

‼Українці збільшили витрати на нові авто: сума сягнула більше 11 млрд за жовтень, — «Укравтопром»

Це на 12% більше, ніж торік та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок:

➡️ Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW — 1,374 млрд грн.
➡️ Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 1,217 млрд грн.
➡️ На третьому місці Mercedes-Benz — 1,204 млрд грн.
➡️ Volkswagen зібрав понад 822 млн грн — четверте місце.
➡️ Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault, в кишені якої 697 млн грн.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 104,2 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.


Бабки у людей есть. Не самые дешевые марки в первых 4х строчках. Переизбыток недвижимости из-за 6-7 млн выехавших. Но сути это не меняет 300долларовая аренда - дорога к деградации этого рынка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 26 лис, 2024 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 13:24

:mrgreen:

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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Под магазин пойдёт
Секонд или разливайка - и без ремонта можно открываться , вымыть всё и хватит
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 16:06

  Бетон написав:Какие к чёрту хотелки застройщиков?
Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами.
Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен

Ви ніколи не задавались запитанням чому в багатьох містах Європи ми бачимо цілі райони середньовічної забудови, а в усіх українських містах разом узятих є тільки декілька церков, що можна порахувати по пальцях однієї руки, що дивом збереглися. Чому так? Тільки через війни? Війни що невщухали в Європі протягом всього середньовічча, Україну зачепили тільки по дотичній. Перша Світова не була такою аж руйнівною для українських міст. Друга Світова? Так, але чи справді протягом Другої Світової зникло старе місто Києва, чи Чернігова, чи Житомира чи Сум? Ні. Бо їх і не було. Тому що з 13-го по 19-те сторічча на цій території здебільшого будували умовно з лайна та палок. Тому що щось краще та дорожче не було ані кому, ані для кого будувати. Нажаль, мені здається, ми знов повертаємось в ту епоху.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 16:12

  барабашов написав:Под магазин пойдёт
Секонд или разливайка - и без ремонта можно открываться , вымыть всё и хватит

перепелов разводить, под аквариумы, отель для кошек и собак. Классная квартира. Можно подумать наши в Европе в лучших условиях живут.
Wirująświatła
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