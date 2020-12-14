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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лис, 2024 16:19
Я вважаю Войцех, ДБК4, Оркада - вони випередили свій час. Дивились у майбутнє і розуміли, що саме за такою забудовою майбутнє. І символічно що вже прилітало і в ФК Кана, і в Джек Таряна, поки що щастить Рибальському. Але жоден з укобудів, ДБК4-монстрів та оркостроїв не постраждав.
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Додано: Вів 26 лис, 2024 16:24
До речі, я тільки зараз зрозумів наскільки був правий візіонер-Трибека-допандемійний, коли пропонував щоб ДБК-4 забудував центр Києва своїми модерновими будинками-стінами.
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