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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12091120921209312094
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 16:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я вважаю Войцех, ДБК4, Оркада - вони випередили свій час. Дивились у майбутнє і розуміли, що саме за такою забудовою майбутнє. І символічно що вже прилітало і в ФК Кана, і в Джек Таряна, поки що щастить Рибальському. Але жоден з укобудів, ДБК4-монстрів та оркостроїв не постраждав.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 16:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

До речі, я тільки зараз зрозумів наскільки був правий візіонер-Трибека-допандемійний, коли пропонував щоб ДБК-4 забудував центр Києва своїми модерновими будинками-стінами.
airmax78
 
Повідомлень: 43105
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1
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