Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я вважаю Войцех, ДБК4, Оркада - вони випередили свій час. Дивились у майбутнє і розуміли, що саме за такою забудовою майбутнє. І символічно що вже прилітало і в ФК Кана, і в Джек Таряна, поки що щастить Рибальському. Але жоден з укобудів, ДБК4-монстрів та оркостроїв не постраждав.
До речі, я тільки зараз зрозумів наскільки був правий візіонер-Трибека-допандемійний, коли пропонував щоб ДБК-4 забудував центр Києва своїми модерновими будинками-стінами. Щось прилетіло - вікна поміняли (кожен на свої) пофарбували фасад - готово. Виглядає як новий. Більш огидно ніж вони виглядають зараз - вони виглядати вже не можуть. Порівняйте це з ремонтом Джеку....
Бетон написав:Какие к чёрту хотелки застройщиков? Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами. Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен
Ви ніколи не задавались запитанням чому в багатьох містах Європи ми бачимо цілі райони середньовічної забудови, а в усіх українських містах разом узятих є тільки декілька церков, що можна порахувати по пальцях однієї руки, що дивом збереглися. Чому так? Тільки через війни? Війни що невщухали в Європі протягом всього середньовічча, Україну зачепили тільки по дотичній. Перша Світова не була такою аж руйнівною для українських міст. Друга Світова? Так, але чи справді протягом Другої Світової зникло старе місто Києва, чи Чернігова, чи Житомира чи Сум? Ні. Бо їх і не було. Тому що з 13-го по 19-те сторічча на цій території здебільшого будували умовно з лайна та палок. Тому що щось краще та дорожче не було ані кому, ані для кого будувати. Нажаль, мені здається, ми знов повертаємось в ту епоху.
общая отсталось российской империи от цивилизации и, как следствие, отсутствие городов как таковых. в 1850 году население Киева было, как сейчас Нежина, наверное. а Чернигов в 1900-1920 году имел каких то 30000 человек, а на начало 19 века там было 4000 народу, то есть как село. откуда там старый город. тем более, немцы его под ноль разбомбили
Wirująświatła написав:Благотворительность у нас вся аренда эконом сегмента. В США сдаются пустые стены с кухней, тут даже вопрос не стоит за чей счет ремонт мебели/техники. В этом суть проблемы, чья техника тот и ремонтирует.
В Англии сдают стены. У меня неж. пом. тоже сдаю стены. Почему в жилых у нас с техникой и мебелью за копейки? Я понимаю когда типа в Болгарии на побережье сдают на мес. туристам то там с мебелью и техникой. Но там и аренда от 1000евро в мес. в сезон отдыха+ 50у.е. ком.
Wirująświatła написав:Нищета арендаторов ни к чему другому не приводит. А предложения будут сокращаться, люди начнут выходить из этого "супердоходного" бизнеса.
Кажеш, що моя квіточка має всі шанси бути проданою так і не попробував себе в оренді?
Продавать будут, если обстоятельства. А продать и под подушку у.е - глупость.
Так отож. Немає нормальних інструментів для зберігання заощаджень...
В перший рік війни(коли нам ще платили "сотку"), то думав - "от прийду з війни, візьму в іпотеку/є-оселю ще одну квіточку для здачі в оренду..." І от прийшов... глянув на ті ціни... - щось не дуже хочеться брати іпотеку... Але основна перешкода - невизначеність кінця війни!
Успіх написав:Але основна перешкода - невизначеність кінця війни!
Я думаю, что после 20 января ближе к 1 февраля нас ознакомят с переговорами. И как только настанет перемирие и начнут договариваться кому и что достанется не только в Украине, но и во всём мире, то цены на недв. начнут идти медленно, но уверенно - вверх, особенно Киев, Львов.