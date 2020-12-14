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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лис, 2024 18:34
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
Але основна перешкода - невизначеність кінця війни!
Я думаю, что после 20 января ближе к 1 февраля нас ознакомят с переговорами.
И как только настанет перемирие и начнут договариваться кому и что достанется не только в Украине, но и во всём мире, то цены на недв. начнут идти медленно, но уверенно - вверх, особенно Киев, Львов.
А чому саме вверх? В нас міцна переговорна позиція? Диктуватимемо свої умови кацапам?
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Додано: Вів 26 лис, 2024 19:12
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Бо курс буде 37.5(а може і 37.2)
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