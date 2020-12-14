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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12092120931209412095
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 18:34

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:Але основна перешкода - невизначеність кінця війни!
Я думаю, что после 20 января ближе к 1 февраля нас ознакомят с переговорами.
И как только настанет перемирие и начнут договариваться кому и что достанется не только в Украине, но и во всём мире, то цены на недв. начнут идти медленно, но уверенно - вверх, особенно Киев, Львов.

А чому саме вверх? В нас міцна переговорна позиція? Диктуватимемо свої умови кацапам?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 19:12

airmax78
Бо курс буде 37.5(а може і 37.2)
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