Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:airmax78 Бо курс буде 37.5(а може і 37.2)
Ну всі ж розуміють що дуже швидко після припинення бойових дій ріка фінансової допомоги, яка зараз покриває наш шалений дефіцит бюджету, почне швидко зменшуватись? А витрати бюджету сильно зменшити швидко не вийде. Тому на зміцнення гривні я б сильно не разраховував. Скоріше навпаки.
Бетон написав:Какие к чёрту хотелки застройщиков? Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами. Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен
Там может земля дороже и руки рабочих? Или вы Варшаву с Печёрском и сравниваете? Так всё равно подсобник там думаю 300 зл в день имеет, монолитчики и прочие крановщики - пропорционально
Сравниваю сравнимое. Если я начну сравнивать село где-то в Днепропетровской области и Варшаву то разница будет всего навсего 900% Продукты одинаково а зарплата в 5 раз
Бетон написав:Какие к чёрту хотелки застройщиков? Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами. Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен
Там может земля дороже и руки рабочих? Или вы Варшаву с Печёрском и сравниваете? Так всё равно подсобник там думаю 300 зл в день имеет, монолитчики и прочие крановщики - пропорционально
Сравниваю сравнимое. Если я начну сравнивать село где-то в Днепропетровской области и Варшаву то разница будет всего навсего 900% Продукты одинаково а зарплата в 5 раз
Какова доля зарплаты в цене метра? Какова доля цены выделения участка в цене метра? И где по себестоимости мухлюя с налогами строят ецчас в Киеве, и почём?
Hotab написав:airmax78 Бо курс буде 37.5(а може і 37.2)
Ну всі ж розуміють що дуже швидко після припинення бойових дій ріка фінансової допомоги, яка зараз покриває наш шалений дефіцит бюджету, почне швидко зменшуватись? А витрати бюджету сильно зменшити швидко не вийде. Тому на зміцнення гривні я б сильно не разраховував. Скоріше навпаки.
Правильно мислиш. Вже продав свою квітку добродію п.Реусу, за ціною 50% від довоєнної? Поспішай, скоро й 30% не дадуть за те щастя!