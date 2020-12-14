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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12092120931209412095
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:12

  Hotab написав:airmax78
Бо курс буде 37.5(а може і 37.2)

Ну всі ж розуміють що дуже швидко після припинення бойових дій ріка фінансової допомоги, яка зараз покриває наш шалений дефіцит бюджету, почне швидко зменшуватись? А витрати бюджету сильно зменшити швидко не вийде. Тому на зміцнення гривні я б сильно не разраховував. Скоріше навпаки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:17

airmax78
Це всі розуміють.
Тому я думаю залізти в є-оселю, щоб з часом кратно знецінити гривневу імпотеку. За кеш я б зараз не ризикнув.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:41

  барабашов написав:
  Бетон написав:Какие к чёрту хотелки застройщиков?
Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами.
Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен

Там может земля дороже и руки рабочих? Или вы Варшаву с Печёрском и сравниваете? Так всё равно подсобник там думаю 300 зл в день имеет, монолитчики и прочие крановщики - пропорционально

Сравниваю сравнимое.
Если я начну сравнивать село где-то в Днепропетровской области и Варшаву то разница будет всего навсего 900%
Продукты одинаково а зарплата в 5 раз
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:01

  Hotab написав:
  Бетон написав:Ринок стоїть мертво.
Є оселя додихає, практично зупинена

Побачимо

Зображення

Тицяйте на кнопку в самому низу) бо буде пізно.
Якщо серйозно
Поділіться, як пройде. Бо всі виснуть на останньому етапі, коли треба фінансування
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:14

Hotab
вы все на таун или дуплекс сублимируете?
не советую, очень "тонкий" рынок)
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:30

  Бетон написав:
  барабашов написав:
  Бетон написав:Какие к чёрту хотелки застройщиков?
Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами.
Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен

Там может земля дороже и руки рабочих? Или вы Варшаву с Печёрском и сравниваете? Так всё равно подсобник там думаю 300 зл в день имеет, монолитчики и прочие крановщики - пропорционально

Сравниваю сравнимое.
Если я начну сравнивать село где-то в Днепропетровской области и Варшаву то разница будет всего навсего 900%
Продукты одинаково а зарплата в 5 раз

Какова доля зарплаты в цене метра?
Какова доля цены выделения участка в цене метра?
И где по себестоимости мухлюя с налогами строят ецчас в Киеве, и почём?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:31

  airmax78 написав:
  Hotab написав:airmax78
Бо курс буде 37.5(а може і 37.2)

Ну всі ж розуміють що дуже швидко після припинення бойових дій ріка фінансової допомоги, яка зараз покриває наш шалений дефіцит бюджету, почне швидко зменшуватись? А витрати бюджету сильно зменшити швидко не вийде. Тому на зміцнення гривні я б сильно не разраховував. Скоріше навпаки.


Правильно мислиш.
Вже продав свою квітку добродію п.Реусу, за ціною 50% від довоєнної?
Поспішай, скоро й 30% не дадуть за те щастя!
Frant
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