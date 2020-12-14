Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:airmax78 Бо курс буде 37.5(а може і 37.2)
Ну всі ж розуміють що дуже швидко після припинення бойових дій ріка фінансової допомоги, яка зараз покриває наш шалений дефіцит бюджету, почне швидко зменшуватись? А витрати бюджету сильно зменшити швидко не вийде. Тому на зміцнення гривні я б сильно не разраховував. Скоріше навпаки.
Бетон написав:Какие к чёрту хотелки застройщиков? Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами. Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен
Там может земля дороже и руки рабочих? Или вы Варшаву с Печёрском и сравниваете? Так всё равно подсобник там думаю 300 зл в день имеет, монолитчики и прочие крановщики - пропорционально
Сравниваю сравнимое. Если я начну сравнивать село где-то в Днепропетровской области и Варшаву то разница будет всего навсего 900% Продукты одинаково а зарплата в 5 раз
Бетон написав:Какие к чёрту хотелки застройщиков? Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами. Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен
Там может земля дороже и руки рабочих? Или вы Варшаву с Печёрском и сравниваете? Так всё равно подсобник там думаю 300 зл в день имеет, монолитчики и прочие крановщики - пропорционально
Сравниваю сравнимое. Если я начну сравнивать село где-то в Днепропетровской области и Варшаву то разница будет всего навсего 900% Продукты одинаково а зарплата в 5 раз
Какова доля зарплаты в цене метра? Какова доля цены выделения участка в цене метра? И где по себестоимости мухлюя с налогами строят ецчас в Киеве, и почём?
Бетон написав:Какие к чёрту хотелки застройщиков? Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами. Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен
Ви ніколи не задавались запитанням чому в багатьох містах Європи ми бачимо цілі райони середньовічної забудови, а в усіх українських містах разом узятих є тільки декілька церков, що можна порахувати по пальцях однієї руки, що дивом збереглися. Чому так? Тільки через війни? Війни що невщухали в Європі протягом всього середньовічча, Україну зачепили тільки по дотичній. Перша Світова не була такою аж руйнівною для українських міст. Друга Світова? Так, але чи справді протягом Другої Світової зникло старе місто Києва, чи Чернігова, чи Житомира чи Сум? Ні. Бо їх і не було. Тому що з 13-го по 19-те сторічча на цій території здебільшого будували умовно з лайна та палок. Тому що щось краще та дорожче не було ані кому, ані для кого будувати. Нажаль, мені здається, ми знов повертаємось в ту епоху.
Які висновки? Хто кінцевий споживач київських модних МОПів?
Бачив півсотні пакистанцев на виробництві. Які в них вподобання щодо житла? Їм вже провели інструктаж, що ершики в туалеті, це не щоб волосся на голові розчісувати. Можна заселяти в Тетріс.
Прохожий написав:Hotab вы все на таун или дуплекс сублимируете? не советую, очень "тонкий" рынок)
Так я для себе, а не під здачу. Кампус піде під здачу, він точно ліквід для цього. Ну і таки (якщо все підійде) то це буде класичне «до 1км до супермаркетів/аптек/піцерій/круасанів/нових_пошт/розеток». Ніяких «біля лісу/озера і «всього» 10 хвилин на машині до супермаркету». Сьогодні банк замучив питаннями, все їх влаштувало, лише я не готовий сказати про термін здачі в експлуатацію. Хоча там майже все готово. Завтра буду говорити про це. Ну і трохи заіскрило у менеджера, що світлий дохід в середньому хоч і більш ніж достатній, але дуже (кратно) скаче від місяця до місяця. Типу це якось вискакує з їх алгоритмів.
2Бетон, ок , скажу що по фінішу буде. Хоча мені пообіцяли , що мені гроші будуть. Проте я ще не визрів, чи точно я хочу це, а не інше.