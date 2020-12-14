Коли хуйлостан почне платити контрибуції та репарації курс стане 1,75грн за доллар. І це моїм дуже стриманим оцінкам.
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Додано: Вів 26 лис, 2024 22:21
Додано: Вів 26 лис, 2024 22:27
Додано: Вів 26 лис, 2024 22:28
UA
Так скільки ти орків вбив? Чи ти волонтерську допомогу дерибанив, упир?
А де потім дівся? Пішов далі трусити дань з арендаторів , не сплачуючи податки? А що, війна на тому закінчилась?
Додано: Вів 26 лис, 2024 22:34
А як же Африка, і голодні там діти? Діти літуна))
Ехххххххх, бачу тут ніхто не хоче вірити Гордону і почекати ще 1міс. і 4дні!
А ще краще почекати до інавгурації Трампа...
Але ж одна лише пенсія в 23 600грн/міс. поізносівшогося ляшку пече
Додано: Вів 26 лис, 2024 22:47
Успіх
Дезертирам не платять? Ну нічого, в АТБ постійно потрібні охоронці. Є-оселю під 3% правда вже не дадуть, але зате киця під наглядом, щоб тобі третього (найважливішого) в твою відсутність не запижували.
Додано: Вів 26 лис, 2024 22:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В каждом пгт, в каждом селе, районе обязательно есть не средневековая, а современная церковь. Очень часто не одна. Дома молитвы, каличные уродливые храмы, каплыци.
И ни одной новой школы.
Додано: Вів 26 лис, 2024 22:51
Ти зможеш здогадатись , я впевнений. І побачити різницю, що школу мало просто збудувати будівлю. Треба ще дещо і постійно. А для церкви - достатньо.
Додано: Вів 26 лис, 2024 22:52
Хто притомний добровільно хоче старіти в Україні?
Для чого, щоб жебракувати?
Знайома бабуля отримую у Франції гідну пенсію і чилиться на морі в Іспанії
Додано: Вів 26 лис, 2024 22:57
Бетон
У тебе до твоїх «жалких» 35 років активів в Україні будо на 0.5 млн доларів (я все перерахував, чи ще є трохи?). Ти точно збирався жебракувати на пенсії?
Може досить пробивати дно дурницями? Просто чесне «втікаю від війни» доволі прийнятна відмазка, не потрібно додумувати зайві дурниці.
Додано: Вів 26 лис, 2024 22:57
Справа в бажанні. Це характерна риса країн СНД.
Церков більше ніж шкіл.
Я вже писав, що є регіон з 16 первыми класами. Але там будують і ремонтують церкви
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