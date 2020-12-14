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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12094120951209612097>
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:21

  Hotab написав:airmax78
Бо курс буде 37.5(а може і 37.2)

Коли хуйлостан почне платити контрибуції та репарації курс стане 1,75грн за доллар. І це моїм дуже стриманим оцінкам.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:27

  Faceless написав:
UA написав:Представь арендодательницу мать - одиночку.
Сейчас дешевле купить новый бойлер, чем вызывать мастера по его ремонту.
Мастера на самоизоляции.

Так і новий вона сама не повісить, все одно треба майстра.

Пакистанці врятують Україну.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:28

UA
В березні 2022, я тебе чекав в Пущанському ліс


Так скільки ти орків вбив? Чи ти волонтерську допомогу дерибанив, упир?
А де потім дівся? Пішов далі трусити дань з арендаторів , не сплачуючи податки? А що, війна на тому закінчилась?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:34

А як же Африка, і голодні там діти? Діти літуна))

Ехххххххх, бачу тут ніхто не хоче вірити Гордону і почекати ще 1міс. і 4дні! :lol:

А ще краще почекати до інавгурації Трампа...


Але ж одна лише пенсія в 23 600грн/міс. поізносівшогося ляшку пече :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:47

Успіх
Але ж одна лише пенсія в 23 600грн/міс. поізносівшогося ляшку пече :lol:


Дезертирам не платять? Ну нічого, в АТБ постійно потрібні охоронці. Є-оселю під 3% правда вже не дадуть, але зате киця під наглядом, щоб тобі третього (найважливішого) в твою відсутність не запижували.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В каждом пгт, в каждом селе, районе обязательно есть не средневековая, а современная церковь. Очень часто не одна. Дома молитвы, каличные уродливые храмы, каплыци.

И ни одной новой школы.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:51

  Бетон написав:В каждом пгт, в каждом селе, районе обязательно есть не средневековая, а современная церковь. Очень часто не одна. Дома молитвы, каличные уродливые храмы, каплыци.

И ни одной новой школы.

Ти зможеш здогадатись , я впевнений. І побачити різницю, що школу мало просто збудувати будівлю. Треба ще дещо і постійно. А для церкви - достатньо.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:52

  Успіх написав:Ехххххххх, бачу тут ніхто не хоче вірити Гордону і почекати ще 1міс. і 4дні! :lol:

А ще краще почекати до інавгурації Трампа...


Але ж одна лише пенсія в 23 600грн/міс. поізносівшогося ляшку пече :lol:

Хто притомний добровільно хоче старіти в Україні?
Для чого, щоб жебракувати?
Знайома бабуля отримую у Франції гідну пенсію і чилиться на морі в Іспанії
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:57

Бетон

Хто притомний добровільно хоче старіти в Україні?
Для чого, щоб жебракувати?


У тебе до твоїх «жалких» 35 років активів в Україні будо на 0.5 млн доларів (я все перерахував, чи ще є трохи?). Ти точно збирався жебракувати на пенсії?
Може досить пробивати дно дурницями? Просто чесне «втікаю від війни» доволі прийнятна відмазка, не потрібно додумувати зайві дурниці.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:57

  Hotab написав:
  Бетон написав:В каждом пгт, в каждом селе, районе обязательно есть не средневековая, а современная церковь. Очень часто не одна. Дома молитвы, каличные уродливые храмы, каплыци.

И ни одной новой школы.

Ти зможеш здогадатись , я впевнений. І побачити різницю, що школу мало просто збудувати будівлю. Треба ще дещо і постійно. А для церкви - достатньо.


Справа в бажанні. Це характерна риса країн СНД.
Церков більше ніж шкіл.

Я вже писав, що є регіон з 16 первыми класами. Але там будують і ремонтують церкви
Бетон
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