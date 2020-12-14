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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лис, 2024 22:59
Бетон
Справа в бажанн
Не в грошах? Церква генерує величезні гроші. Попам. . Школа - їх тягне з держбюджету. У тебе ж червоні дипломи, туди його в качель.
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Hotab
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Додано: Вів 26 лис, 2024 23:01
Hotab написав:Бетон
Хто притомний добровільно хоче старіти в Україні?
Для чого, щоб жебракувати?
У тебе до твоїх «жалких» 35 років активів в Україні будо на 0.5 млн доларів (я все перерахував, чи ще є трохи?). Ти точно збирався жебракувати на пенсії?
Може досить пробивати дно дурницями? Просто чесне «втікаю від війни» доволі прийнятна відмазка, не потрібно додумувати зайві дурниці.
Я тут не при чому. Тим більше до пенсії не доживу.
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Додано: Вів 26 лис, 2024 23:03
Hotab написав:Бетон
Справа в бажанн
Не в грошах? Церква генерує величезні гроші. Попам. . Школа - їх тягне з держбюджету. У тебе ж червоні дипломи, туди його в качель.
Це добре, що ти сам це написав.
В яблочко.
Це і є характеристикою суспільства.
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Додано: Вів 26 лис, 2024 23:06
Саме тому ні старіти ні народжувати, повторюсь, добровільно тут це дурість. І ми це тільки що довели.
Ви просто подивіться хочаб в інтернеті відношення до дітей в європейських країнах і вам все стане зрозуміло
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