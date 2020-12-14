RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12094120951209612097
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:59

Бетон
Справа в бажанн


Не в грошах? Церква генерує величезні гроші. Попам. . Школа - їх тягне з держбюджету. У тебе ж червоні дипломи, туди його в качель.
Hotab
 
Повідомлень: 13665
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 23:01

  Hotab написав:Бетон

Хто притомний добровільно хоче старіти в Україні?
Для чого, щоб жебракувати?


У тебе до твоїх «жалких» 35 років активів в Україні будо на 0.5 млн доларів (я все перерахував, чи ще є трохи?). Ти точно збирався жебракувати на пенсії?
Може досить пробивати дно дурницями? Просто чесне «втікаю від війни» доволі прийнятна відмазка, не потрібно додумувати зайві дурниці.

Я тут не при чому. Тим більше до пенсії не доживу.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3964
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 23:03

  Hotab написав:Бетон
Справа в бажанн


Не в грошах? Церква генерує величезні гроші. Попам. . Школа - їх тягне з держбюджету. У тебе ж червоні дипломи, туди його в качель.

Це добре, що ти сам це написав.
В яблочко.
Це і є характеристикою суспільства.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3964
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 23:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Саме тому ні старіти ні народжувати, повторюсь, добровільно тут це дурість. І ми це тільки що довели.
Ви просто подивіться хочаб в інтернеті відношення до дітей в європейських країнах і вам все стане зрозуміло
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3964
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12094120951209612097
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, The_Rebel і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2505, 2506, 2507
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25067 16735585
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2024 21:17
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5478673
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56979
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7066)
26.11.2024 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron