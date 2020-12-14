Додано: Сер 27 лис, 2024 00:31

Бетон написав: Ограниченное предложение жилья ведет к росту цен. Ограниченное предложение жилья ведет к росту цен.

Бетон написав: Мы щас видим практически полную остановку строительства. Мы щас видим практически полную остановку строительства.

при условии постоянного спроса. По кнопочным телефонам давно "Ограниченное предложение" но в гривне они как стоили 500-600 в 2016 так сейчас и стоят. Потому что спрос на них низкий. Это давит на цену.по причине отсутствия спроса. Что уравнивает спрос с предложением вторички и не даёт цене расти или падать. Падают убитые бабушатники куда в ремонт надо вложить 10-20куе. Что экономически нецелесообразно, добавить 5-10куе можно купить бабушатник в жилом состоянии, без лишних заморочек с ремонтами. Формула "зачем мне ваш ремонт" в эконом больше не работает. Так как ремонты подорожали даже в у.е. и скоро будут стоить столько же (или дороже) самого помещения. Первичка падать не будет поскольку с ростом цен на энергоносители себестоимость сильно выросла. Поэтому текущий период можно считать локальным дном до конца войны. Или до конца западной помощи или до ближайшего кратного девала.