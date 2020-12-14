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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лис, 2024 23:01
Hotab написав:Бетон
Хто притомний добровільно хоче старіти в Україні?
Для чого, щоб жебракувати?
У тебе до твоїх «жалких» 35 років активів в Україні будо на 0.5 млн доларів (я все перерахував, чи ще є трохи?). Ти точно збирався жебракувати на пенсії?
Може досить пробивати дно дурницями? Просто чесне «втікаю від війни» доволі прийнятна відмазка, не потрібно додумувати зайві дурниці.
Я тут не при чому. Тим більше до пенсії не доживу.
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Додано: Вів 26 лис, 2024 23:03
Hotab написав:Бетон
Справа в бажанн
Не в грошах? Церква генерує величезні гроші. Попам. . Школа - їх тягне з держбюджету. У тебе ж червоні дипломи, туди його в качель.
Це добре, що ти сам це написав.
В яблочко.
Це і є характеристикою суспільства.
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Додано: Вів 26 лис, 2024 23:06
Саме тому ні старіти ні народжувати, повторюсь, добровільно тут це дурість. І ми це тільки що довели.
Ви просто подивіться хочаб в інтернеті відношення до дітей в європейських країнах і вам все стане зрозуміло
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Додано: Вів 26 лис, 2024 23:24
барабашов написав: Бетон написав: Бетон написав:
Какие к чёрту хотелки застройщиков?
Квартиры продаются уже по себестоимости. Единственное почему на ладан как-то дышыт, это махлевание с налогами.
Мы колоссально отстаём по темпам строительства соседней польше, где квадрат начинается уже от 180 тыс гривен
Там может земля дороже и руки рабочих? Или вы Варшаву с Печёрском и сравниваете? Так всё равно подсобник там думаю 300 зл в день имеет, монолитчики и прочие крановщики - пропорционально
Сравниваю сравнимое.
Если я начну сравнивать село где-то в Днепропетровской области и Варшаву то разница будет всего навсего 900%
Продукты одинаково а зарплата в 5 раз
Какова доля зарплаты в цене метра?
Какова доля цены выделения участка в цене метра?
И где по себестоимости мухлюя с налогами строят ецчас в Киеве, и почём?
открываем Люблин - население в 2 раза меньше Львова. стоимость м2 почти в 3 раза выше. Между ними 200 км.
Х3 это и есть потенциальная энергия роста.
или сдохнем или вырастем в 3 раза
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Додано: Сер 27 лис, 2024 00:17
Бетон написав:
или сдохнем или вырастем в 3 раза
откуда у людей деньги на 3х кратный рост? ладно ещё Киев, топ чиновники с з/п 100к + коррупция. Уберите в люблине ипотеку и увидите львовские цены. Тысячу раз переговорено, на цену влияет ипотека, на аренду - средняя зарплата ца. Недвижимость со сбережений покупают не только лишь все. Копить 5-10 лет надо иметь стальную выдержку, чтобы не потратить накопленное на другие нужды, на более дорогую аренду например. К тому же за время накопления обычно вырастает аппетит и потребности. То что 5 лет назад было норм, сегодня уже катастрофически мало и период накопления ещё удлиняется.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 27 лис, 2024 00:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 00:27
Wirująświatła написав: Бетон написав:
или сдохнем или вырастем в 3 раза
откуда у людей деньги на 3х кратный рост? уберите в люблине ипотеку и увидите львовские цены. Тысячу раз переговорено, на цену влияет ипотека. Недвижимость со сбережений покупают не только лишь все. Копить 10 лет надо иметь стальную выдержку, чтобы не потратить накопленное на другие нужды.
отчасти согласен.
но ипотека, на мой взгляд, лишь инструмент.
в люблине не появилась ипотека ни откуда, а потом экономический рост
Спрос и предложение: Рост спроса на жилье может быть вызван экономическим ростом, увеличением населения или урбанизацией. Ограниченное предложение жилья ведет к росту цен. Мы щас видим практически полную остановку строительства.
После окончания боевых действий могла бы быть нехватка м2.
Экономическая ситуация: Уровень доходов населения.
Инвестиции в недвижимость: Многие инвесторы рассматривают жилье как надежный актив.
Надёжный. Подорвать веру в надёжность - для этого сделано всё.
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Бетон
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Додано: Сер 27 лис, 2024 00:31
Бетон написав:
Ограниченное предложение жилья ведет к росту цен.
при условии постоянного спроса. По кнопочным телефонам давно "Ограниченное предложение" но в гривне они как стоили 500-600 в 2016 так сейчас и стоят. Потому что спрос на них низкий. Это давит на цену.
Бетон написав:
Мы щас видим практически полную остановку строительства.
по причине отсутствия спроса. Что уравнивает спрос с предложением вторички и не даёт цене расти или падать. Падают убитые бабушатники куда в ремонт надо вложить 10-20куе. Что экономически нецелесообразно, добавить 5-10куе можно купить бабушатник в жилом состоянии, без лишних заморочек с ремонтами. Формула "зачем мне ваш ремонт" в эконом больше не работает. Так как ремонты подорожали даже в у.е. и скоро будут стоить столько же (или дороже) самого помещения. Первичка падать не будет поскольку с ростом цен на энергоносители себестоимость сильно выросла. Поэтому текущий период можно считать локальным дном до конца войны. Или до конца западной помощи или до ближайшего кратного девала.
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