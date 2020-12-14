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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лис, 2024 00:17
Бетон написав:
или сдохнем или вырастем в 3 раза
откуда у людей деньги на 3х кратный рост? ладно ещё Киев, топ чиновники с з/п 100к + коррупция. Уберите в люблине ипотеку и увидите львовские цены. Тысячу раз переговорено, на цену влияет ипотека, на аренду - средняя зарплата ца. Недвижимость со сбережений покупают не только лишь все. Копить 5-10 лет надо иметь стальную выдержку, чтобы не потратить накопленное на другие нужды, на более дорогую аренду например. К тому же за время накопления обычно вырастает аппетит и потребности. То что 5 лет назад было норм, сегодня уже катастрофически мало и период накопления ещё удлиняется.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 27 лис, 2024 00:28, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 27 лис, 2024 00:27
Wirująświatła написав: Бетон написав:
или сдохнем или вырастем в 3 раза
откуда у людей деньги на 3х кратный рост? уберите в люблине ипотеку и увидите львовские цены. Тысячу раз переговорено, на цену влияет ипотека. Недвижимость со сбережений покупают не только лишь все. Копить 10 лет надо иметь стальную выдержку, чтобы не потратить накопленное на другие нужды.
отчасти согласен.
но ипотека, на мой взгляд, лишь инструмент.
в люблине не появилась ипотека ни откуда, а потом экономический рост
Спрос и предложение: Рост спроса на жилье может быть вызван экономическим ростом, увеличением населения или урбанизацией. Ограниченное предложение жилья ведет к росту цен. Мы щас видим практически полную остановку строительства.
После окончания боевых действий могла бы быть нехватка м2.
Экономическая ситуация: Уровень доходов населения.
Инвестиции в недвижимость: Многие инвесторы рассматривают жилье как надежный актив.
Надёжный. Подорвать веру в надёжность - для этого сделано всё.
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Бетон
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Додано: Сер 27 лис, 2024 00:31
Бетон написав:
Ограниченное предложение жилья ведет к росту цен.
при условии постоянного спроса. По кнопочным телефонам давно "Ограниченное предложение" но в гривне они как стоили 500-600 в 2016 так сейчас и стоят. Потому что спрос на них низкий. Это давит на цену.
Бетон написав:
Мы щас видим практически полную остановку строительства.
по причине отсутствия спроса. Что уравнивает спрос с предложением вторички и не даёт цене расти или падать. Падают убитые бабушатники куда в ремонт надо вложить 10-20куе. Что экономически нецелесообразно, добавить 5-10куе можно купить бабушатник в жилом состоянии, без лишних заморочек с ремонтами. Формула "зачем мне ваш ремонт" в эконом больше не работает. Так как ремонты подорожали даже в у.е. и скоро будут стоить столько же (или дороже) самого помещения. Первичка падать не будет поскольку с ростом цен на энергоносители себестоимость сильно выросла. Поэтому текущий период можно считать локальным дном до конца войны. Или до конца западной помощи или до ближайшего кратного девала.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 27 лис, 2024 02:56
Мне интересно сколько концов имеют польские застройщики при таких ценах метра
Если цену Линдена я ещё понимаю, там участок не иначе сам Генеральный Прокурор на общественных началах выбивал, то цену в Варшаве на глиссаде падающих лоукост-бомбардировщиков не вполне
И помню из передач с Бовиным, что акр земли на Манхэттене спекулянты продают по миллиону долларов, и поэтому трудящимся Нью Йорка недоступно жильё в небоскрёбах
Но это было лет 40 назад и меня больше волновал шоколад и мороженое
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